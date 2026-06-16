Jugó contra Argelia y ahora advierte a Argentina por exceso de confianza en el Mundial: “No es pan comido”

Juan Carlos Leteleir, que jugó ante el cuadro africano, detalló que pueden dar la gran sorpresa esta noche por el grupo J.

Llegó el momento tan esperado. La selección de Argentina debuta en el Mundial y sale a defender el título conseguido en Qatar en 2022. Al frente tendrá a su similar de Argelia para abrir el grupo J. Rival que siempre asoma como un complicado adversario, más al iniciar este tipo de torneos.

Si ya lo pasó mal con Arabia Saudita en el pasado Mundial. Y en este 2026 se ha repetido en el gran arranque de las selecciones representantes de Africa, que han sido una grata sorpresa.

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A tal punto que ahora un ex seleccionado chileno, y que enfrentó a Argelia, entregó un potente consejo a la albiceleste para no tropezar en el debut del torneo.

“Hoy estamos viendo un fútbol donde hay potencias como España que no pueden sacar resultados positivos”, lanzó fuerte y claro Juan Carlos Leteleir en conversación con Redgol.

“Se había dicho que la primera fase iba ser pan comido y resultados amplios, pero no ha sido así”, advirtió a los compatriotas trasandinos que ya se imaginan en la final sin antes haber debutado en el torneo.

Ojo Argentina: las figuras de Argelia para el debut en el Mundial

El ex seleccionado nacional conoce bien el estilo de Argelia, ya que los enfrentó en el Mundial de 1982. El sempiterno goleador tuvo que batallar con la defensa africana y logró marcar uno de los descuentos de Chile en la derrota por 3-2 y que marcó la eliminación del torno que se organizó en España.

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Por lo mismo, detalló que se deben tomar precauciones para evitar los errores que cometió, por ejemplo, Marcelo Bielsa en el debut de Uruguay. “Argelia puede dar la sorpresa. Ya se han visto resultados que nadie pensaba”, recalcó el “Lete” tras repasar los primeros encuentros del Mundial.

El cuadro Vladimir Petković tiene varias joyitas a tener en cuenta. Luca Zidane, hijo de Zinedine, en el arco y que milita en el Granada. El defensa Rayan Ait-Nouri del Manchester City. En el medio Ibrahim Maza de Bayer Leverkusen. Mientras que en el ataque Amine Gouiri del Marsella y un ya conocido por sus campañas en Premier League como Riad Mahrez ahora en el Al Ahli.

Mahrez destacó con su zurda educada y promete ser un problema para Argentina este miércoles.

“No es ser mal sudamericano, Uruguay recién en el segundo tiempo pudo complicar a Arabia Saudita. Nadie pensaba que iban a luchar tanto para sacar al menos un empate”, enfatizó Juan Carlos Letelier.