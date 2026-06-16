“Violento cruce”: Hinchas argentinos protagonizan pelea en Times Square a horas del debut por el Mundial

Pese a que la selección trasandina debuta en Kansas City, existe preocupación por la gran cantidad de hinchas en New York y los posibles incidentes que se pueden registrar con otros aficionados.

Comenzó la cuenta regresiva para ver el debut del campeón del Mundial. Este martes salta a la cancha la selección de Argentina, liderada por Lionel Messi como capitán y referente, con el objetivo de lograr un inédito bicampeonato.

El debut por el grupo J será ante la siempre complicada Algeria en Kansas City. Sin embargo, en Estados Unidos existe preocupación por lo que puedan realizar especialmente los hinchas trasandinos.

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Así lo reportaron durante la noche del lunes en Times Square. El reconocido lugar turístico de New York, fue el centro de reunión de miles de fanáticos de la albiceleste.

En un principio todo comenzó de forma amistosa. La parcialidad argentina realizó sus cánticos y sacó a relucir sus banderas. Luego se sumaron los argelinos y replicaron la misma actitud. El tema es que los ánimos no eran de los mejores y tras unos minutos, se registraron enfrentamientos.

“Choque violento estalla en Times Square”, tituló el medio Breaking911 junto con un registro de 48 segundos. “Piñas van, piñas vienen”, reportaron medios trasandinos sobre la gresca registrada en New York. Es que en las imágenes se perdió todo tipo de respeto y se atacó hasta a transeúntes que paseaban por el sector.

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Como era de esperarse, la policía intervino y se indica que el incidente terminó con un par de detenidos. Lo que llama la atención es que es el primer gran enfrentamiento de hinchadas y que esto no había ocurrido en todo el Mundial. Por lo que no se descarta incrementar los operativos de seguridad para los encuentros de Argentina y Algeria.

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¿Quién transmite Argentina vs Argelia?

La selección de Argentina ante Algeria abre el grupo J del Mundial 2026. El encuentro fijado para las 21:00 horas en el Kansas City Stadium será arbitrado por el polaco Szymon Marciniak. El partido será transmitido por Chilevisión en señal abierta y también por DSports. Además estará disponible vía streaming por Disney+, Amazon Prime Video, Paramount+ y MiCHV.