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Mundial 2026

Portugal vs RD Congo: dónde ver en vivo, minuto a minuto, transmisión online por el Mundial 2026

El cuadro luso, candidato a ganar la Copa del Mundo, se mide ante el elenco africano en el estreno del Grupo K.

Por Carlos Silva Rojas

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Portugal debuta en el Mundial.
© GettyPortugal debuta en el Mundial.

Llegó el momento. Otro de los candidatos para ganar el Mundial de 2026, como lo es Portugal, debuta en el certamen planetario ante la República Democrática del Congo.

Con Cristiano Ronaldo como estandarte y piloto de área debuta el elenco luso, y el Bicho tiene tarea, luego de los dos goles que anotó Kylian Mbappé y los tres que hizo Lionel Messi.

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Un dato que acerca este partido a Chile es que ambos elencos jugaron recién amistosos con la Roja. Mientras los portugueses ganaron por 2-1 al equipo de Nicolás Córdova, los africanos sufrieron con la “Metricaneta” por el mismo marcador.

El partido entre Portugal y la República Democrática del Congo se jugará este miércoles 17 de junio desde las 13:00 horas, y la única alternativa para verlo en TV será en DSports. Por streaming estará disponible por DGO, DAZN, CHV Web, Paramount+ y Disney+.

Minuto a minuto: Portugal vs República Democrática del Congo por el Mundial 2026

ASÍ LLEGÓ EL BICHO

El arribo de Cristiano Ronaldo a Houston, para debutar en el Mundial 2026.

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LA SORPRESA

La gran novedad en el once de Portugal es la presencia de Tomás Araújo, quien será el central derecho por sobre Rúben Días e Inacio.

MIEDO AL BICHO

Los congoleños llegan con el bus a Houston para jugar con los europeos y ponen una coqueta línea de cinco defensores y tres volantes de corte para detener al Bicho y compañía.

INDISCUTIDO

Cristiano Ronaldo lidera al cuadro luso, será titular y capitán ante el cuadro africano.

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¡BUENOS DÍAS!

Hola amigos mundialeros, les damos la bienvenida al relato del partido entre Portugal vs República Democrática del Congo, válido por el Grupo K del Mundial 2026.

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