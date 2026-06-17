Portugal vs RD Congo: dónde ver en vivo, minuto a minuto, transmisión online por el Mundial 2026

El cuadro luso, candidato a ganar la Copa del Mundo, se mide ante el elenco africano en el estreno del Grupo K.

Llegó el momento. Otro de los candidatos para ganar el Mundial de 2026, como lo es Portugal, debuta en el certamen planetario ante la República Democrática del Congo.

Con Cristiano Ronaldo como estandarte y piloto de área debuta el elenco luso, y el Bicho tiene tarea, luego de los dos goles que anotó Kylian Mbappé y los tres que hizo Lionel Messi.

ver también Ronaldo se rinde ante Messi tras impacto en el Mundial: “Es el mejor de todos los tiempos”

Un dato que acerca este partido a Chile es que ambos elencos jugaron recién amistosos con la Roja. Mientras los portugueses ganaron por 2-1 al equipo de Nicolás Córdova, los africanos sufrieron con la “Metricaneta” por el mismo marcador.

El partido entre Portugal y la República Democrática del Congo se jugará este miércoles 17 de junio desde las 13:00 horas, y la única alternativa para verlo en TV será en DSports. Por streaming estará disponible por DGO, DAZN, CHV Web, Paramount+ y Disney+.

Minuto a minuto: Portugal vs República Democrática del Congo por el Mundial 2026