El histórico Iván Guerrero analizó junto a RedGol el desempeño del juez nacional en la goleada de Canadá a Qatar. "Fue un partido realmente difícil", afirmó.

En un Mundial 2026 donde las cosas transcurrían con cierta normalidad, lo que ocurrió en Vancouver para la goleada de Canadá por 6-0 a Qatar rompió el molde. Y uno de sus protagonistas principales fue el árbitro chileno Cristián Garay.

El juez central estuvo acompañado por sus compatriotas Miguel Rocha y Juan Serrano como asistentes, además de Juan Lara en el VAR. Un equipo que hizo frente a un partido cargado de polémicas, expulsiones y hasta la fractura de un jugador.

A la hora de realizar un balance, en RedGol recurrimos a un especialista en la materia, como el ex árbitro internacional FIFA e instructor Iván Guerrero, a quien le consultamos por su evaluación del desempeño de Garay y quedó bastante conforme.

El análisis al accidentado debut de Garay en el Mundial 2026

“Lo sacó adelante bien, un partido realmente difícil, muy complicado con las situaciones que hubo”, fue lo primero que dijo el otrora silbante para luego entrar en detalle con las acciones polémicas que debió lidiar el profesional de 37 años.

“En las situaciones de juego, la más importante es cuando él cobra penal y amonesta, porque a él le pareció que había sido dentro del área. Pero cuando de arriba le indican que fue afuera del área, tiene que cambiar la determinación y mostrar roja. Eso lo hizo perfecto“, espetó Guerrero sobre Garay.

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Ahora, sobre la lamentable jugada que derivó en la fractura del canadiense Ismael Koné y la expulsión del qatarí Assim Madibo, el ex juez FIFA destacó que el chileno mostró “psicología arbitral” en un momento donde los ánimos estaban muy calientes.

“En la fractura, era lógico que aunque hubiera considerado que la patada era para amarilla, tenía que sacarlo. Es que lo tiene que proteger, porque si no después todos los de Canadá hubieran querido pegarle a ese muchacho”, sostiene Guerrero.

En esa línea, añade sobre la actitud de Garay que “cuando se producen esas situaciones tan graves, después de lo que todos miran y la desesperación de los jugadores, no se puede quedar adentro. O sea, ahí también estuvo bien en sacarlo“.

¿Seguirá arbitrando el chileno en Norteamérica?

Ante lo que ocurrió en Vancouver, la pregunta cae de cajón si es que el equipo arbitral chileno tendrá otro partido durante la cita planetaria. En palabras de Iván Guerrero, tiene dudas de si la FIFA los volverá a convocar tras este encuentro.

“En general hizo un buen cometido, solucionó cosas difíciles, fue un partido atípico, enredado. Lo hizo bastante bien, corriendo bien, siempre cerca… Ojalá (lo consideren de nuevo). Pero a nosotros nos cuesta mucho, generalmente. Casi todos los que han ido a mundiales, han dirigido solo un juego”, finalizó.