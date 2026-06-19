Respecto al complejo momento que vive el '10' en esta campaña, el ex defensor Manuel Ibarra le pidió al DT argentino que lo ponga en Copa Chile para que recupere su ritmo.

En la previa al duelo donde Universidad de Chile derrotó por 2-0 a O’Higgins, se conocía que el entrenador argentino Fernando Gago dejaba afuera de la citación al volante Lucas Assadi. A la hora de los motivos, el DT azul detalló que fue por “decisión técnica”.

Una medida que no cayó para nada bien entre los históricos de la institución. Es el caso del ex lateral derecho Manuel Ibarra, que en conversación con RedGol trató de comprender las razones por las que el estratega decide prescindir del creativo.

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El pedido de “Caté” a Gago para salvar a Assadi en la U

“Una cosa es lo que quiere el técnico y sus comentarios, y otra cosa es la calidad del jugador. Sabemos lo que puede rendir. Entonces, y yo aquí excluyo al técnico, yo trato de recuperarlo. Es un jugador que le puede dar mucho todavía a la U“, expresó el hoy panelista de Picado TV Chile.

Junto con exigir a Gago que aproveche la Copa Chile para darle minutos en cancha a Assadi, Ibarra insiste en que el ’10’ de la U “es un jugador importante, ya tiene unos pergaminos de haber logrado una buena campaña”, y añade que “no se puede perder de la noche a la mañana por tomar una determinación y punto”.

Si bien sostiene que el técnico entrega un claro mensaje al jugador con su marginación, Caté apunta a lo que debe hacer el creativo para volver a sus mejores momentos. “En estos momentos él debe enfocarse 100 por ciento en lo que quiere“, indica.

“Assadi debe ponerse a punto en su rendimiento, y obviamente tener las mayores capacidades físicas y técnicas para lo que viene. Tiene que estar preparado, y que cuando le toque la oportunidad, mostrar las condiciones que él tiene”, finalizó Manuel Ibarra.

Los números del volante en 2026

Entre Liga y Copa de la Liga, Lucas Assadi apenas disputó 679 minutos en 15 juegos con la camiseta de la U, donde no registra goles mas suma dos asistencias. Con Gago como técnico disputó 11 duelos.

En síntesis