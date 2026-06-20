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Universidad de Chile

Confirman la gravedad en la salud de Fernando Gago en U de Chile: “Infarto agudo al miocardio”

La clínica emitió un comunicado detallando lo que sucedió con el técnico de los azules y lo que viene para el argentino.

Por Cristián Fajardo C.

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Gago fue operado de urgencia en la U tras problemas cardiovasculares.
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El estado de salud de Fernando Gago ha sido una preocupación mayor en Universidad de Chile, quienes tras la victoria ante O’Higgins movieron su atención al problema cardiovascular que afectó al argentino.

Por lo mismo, esta jornada, la clínica que atendió al entrenador de los azules, emitió esta jornada un comunicado médico para informar la situación del jefe de la banca bullanguera.

“La clínica Alemana informa que el paciente Fernando Rubén Gago, ingresó en la madrugada del jueves 19 de junio presentando un infarto agudo al miocardio”, confirmaron.

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“Se le realizó una intervención”

La clínica Alemana, lugar donde todavía se encuentra hospitalizado Fernando Gago, informó a los hinchas de Universidad de Chile el complejo escenario que enfrentó el entrenador.

“Al momento de su ingreso se le realizó una intervención para tratar una cardiopatía coronaria ocasionada por la obstrucción de un tramo intermedio arterial, la cual es clave para una adecuada irrigación del corazón. Se le practicó una angioplastía con implante intracoronario de stert, procedimiento que permitió restablecer el flujo sanguíneo normal”, detallaron.

“El paciente presenta buen ánimo y en las próximas horas comenzará su rehabilitación cardiaca, la cual consiste en retomar de formar progresiva la actividad física”, destacaron.

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