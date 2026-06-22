Nueva falla del VAR: La jugada de Lautaro Martínez que pudo cambiar el Argentina vs Austria

El delantero pegó una chuleta maletera y el juez desestimó de forma insólita. Ya es la segunda jugada que pasan por alto a la albiceleste.

La selección de Argentina superó a Austria y se clasificó a los 16avos del Mundial 2026. Comandados por Lionel Messi, con doblete incluido, el actual campeón confirmó su cartel de candidato al titulo.

Pero el triunfo de la albiceleste sembró dudas nuevamente por el cometido del árbitro egipcio Amin Mohamed Omar. Esto por una dudosa jugada de Lautaro Martínez y que pudo cambiar el rumbo del partido.

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Esto se registró al cierre del primer tiempo, cuando Konrad Laimer protegía el balón. Forcejeo que mantuvo con Lautaro Martínez, quien se molestó con el accionar del europeo y primero le dio un golpe en la cabeza.

Luego con el balón a punto de salir y ya perdido, el trasandino le pegó una chuleta maletera al volante del Bayern Munich. Lo peor es que el árbitro egipcio la agarró con el afectado y ni fue avisado por el VAR.

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Lo que de inmediato despierta las suspicacias, ya que en la primera fecha Lionel Messi también peligró con la roja por un planchazo pero el árbitro polaco Szymon Marciniak también pasó por alto.

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Sin embargo, en está ocasión el DT de Austria, Ralf Rangnick, decidió hablar del tema y lamentó la falta de criterio de los árbitros. Incluso mencionó que en el segundo gol de Messi, había una falta previa que tampoco se consideró.

“Es frustrante. El VAR no tuvo valentía para revisar esas jugadas. En el gol fue una falta clarísima sobre Xaver Schlager, pero bueno. No le dijeron al árbitro”, lamentó.

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Pero ante el riesgo de sufrir sanciones, decidió dar vuelta la página y enfocarse en el último partido ante Algeria. “Tenemos que mirar hacia adelante. Necesitamos al menos un punto para avanzar”, sentenció.