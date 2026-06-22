No se vio en TV: Cuti Romero le pegó pelotazo a Lionel Messi y pidió cambio por lesión

El central del Tottenham, Cuti Romero, tuvo una jornada para el olvido y ahora peligra en el Mundial. Se realizará exámenes.

La selección de Argentina ganó un partido clave en el Mundial 2026. El elenco de Lionel Scaloni superó por 2-0 a Austria y asegura un cupo en el grupo J para ya empezar a soñar con la siguiente fase.

¿Los goles? Quién más que Lionel Messi. El delantero se repuso al temprano penal que erró, y en el 38’ y luego en el 95’ anotó los dos tantos para desatar la alegría de todo el plantel de la albiceleste. Además consiguió 18 tantos y se transforma en el máximo goleador en los Mundiales.

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Pero el que no tuvo una jornada alegre fue Cuti Romero. El defensa no pudo terminar el partido y ahora se esperan por exámenes para conocer la magnitud de su lesión.

La jornada comenzó complicada para el denominado “patitas con sangre” en la interna de la albiceleste. Ya en la previa, en el reducido que se hace para calentar, le pegó un pelotazo donde más duele a Lionel Messi. Por lo que la puntería no era de las mejores y para peor dejó más que adolorido al “10”. Aunque esto no se mostró en la transmisión oficial.

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Pero luego vino lo peor para Romero en el minuto 56 ante Austria. Es que recibió un golpe en su rodilla derecha y de inmediato pidió el cambio. Esto porque en la previa del Mundial ya había sufrido molestias en dicha zona.

Alarma en Argentina: Cuti Romero lesionado

El “Cuti” se ha transformado en pieza fundamental de la albiceleste. Fue titular en Qatar 2022 y en la obtención de las últimas dos Copas América. Por lo mismo, apenas sintió una molestia el cuerpo técnico de Lionel Scaloni decidió sacarlo de la cancha.

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En su lugar ingresó Nicolás Otamendi, por lo que el puesto quedó cubierto. Sin embargo, los médicos trasandinos de inmediato atendieron a Romero y le pusieron hielo en la zona afectada. Por lo que se esperan los exámenes para conocer la gravedad de la molestia.

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Lo que queda claro es que no estará ante Jordania este próximo sábado 27 de junio. Argentina cierra la fase de grupos a las 22:00 horas y todo apunta que se guardarán a los mejores nombres para la siguiente fase de 16avos.