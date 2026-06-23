La estrella de Real Madrid no quedó satisfecho con el empate de su selección ante los africanos.

Jude Bellingham es una de las grandes figuras de Inglaterra y por lo mismo, no quedó para nada contento luego del empate de su selección en la Copa del Mundo 2026.

La selección de los Tres Leones había tenido un exitoso estreno frente a Croacia, ganando de buena manera por 4-2. Sin embargo, no pudieron mantener el nivel y en su segunda presentación igualaron sin goles ante Ghana, dejando una pálida imagen.

La honestidad de Bellingham

Luego del 0-0 y gracias a la votación de los hinchas, Jude Bellingham fue elegido como el MVP del partido. Lejos de sentirse honrado, la estrella de Real Madrid confesó que el galardón debió ser para alguno de los jugadores rivales por su positiva actuación.

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“No me lo merecía, si te soy honesto. Probablemente debe haber sido para uno de sus defensas, que lo hicieron muy bien“, explicó Bellingham a la BBC tras el encuentro.

“Por algunos momentos fue difícil meterse en juego, y estoy agradecido por quienes me eligieron, pero debió haber sido para uno de sus defensores. Jugaron muy bien“, complementó el jugador de la selección de Inglaterra.

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Inglaterra es una de las selecciones favoritas a quedarse con la Copa del Mundo 2026. Por esta razón, se espera mucho de ellos y del propio Bellingham. Pese al planteamiento defensivo de su rival, el jugador de Real Madrid destacó el trabajo hecho por su oponente.

“Creo que fue la ‘fiebre del segundo partido’. Ganamos bien el primero, lo hicimos bien, y ahora empatamos el segundo. Pero está bien, creo que Ghana jugó al empate, así se vio durante el encuentro. Y hay que reconocerlos, ellos hicieron un buen trabajo“, cerró Jude Bellingham.