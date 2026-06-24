Ecuador tiene una cita con la historia en la Copa del Mundo 2026. Para seguir en carrera en esta competición, enfrentan a Alemania con una sola misión: ganar. No tienen margen de error.

Los dirigidos por Sebastián Beccacece protagonizaron una de las grandes sorpresas, pero para mal. Igualaron ante Curazao sin goles, lo cual los deja contra las cuerdas en esta última fecha. Para peor se miden a los tetracampeones del planeta. Complejo panorama.

¿Dónde ver a Ecuador vs Alemania?

Este partido podrá ser visto en TV por Chilevisión y DSports. En streaming estará disponible en DGO, Paramount+, Disney+, Prime Video, DAZN y las plataformas digitales de CHV.

¿A qué hora es el partido del Mundial 2026?

Ecuador y Alemania se enfrentan este jueves 25 de junio a las 16:00 horas de Chile, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.

Ahora o nunca

La gran falencia de Ecuador en esta Copa del Mundo ha sido de cara al gol. La Tricolor ha contado con innumerables ocasiones ante Costa de Marfil y Curazao, pero ambos encuentros no pudo convertir. No hay equipo que gane sin anotar.

Sebastián Beccacece se ha llevado la mayoría de las críticas en Quito. De no avanzar en la cita planetaria, se hace muy difícil que pueda continuar su ciclo en Ecuador. Solo la victoria ante Alemania les da la posibilidad de seguir en carrera. Un empate los manda a casa.

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Los germanos ya están clasificados luego de golear a Curazao y vencer por 2-1 a Costa de Marfil. De hecho, también tienen sellado el primer puesto. Por esta razón, poco se juegan ante los sudamericanos, pero no por eso los dirigidos por Julian Nagelsmann entregarán el partido.