El ex entrenador de Universidad de Chile es muy cuestionado por los malos resultados de la Tricolor en Norteamérica.

La Copa del Mundo 2026 está siendo una pesadilla para Ecuador y Sebastián Beccacece. El clima es tenso entre los hinchas y la familia del entrenador se vio involucrada en un conflicto.

La Tricolor llegó a la cita planetaria con altas expectativas, amparados por figuras como Moisés Caicedo de Chelsea y Piero Hincapié de Arsenal. Sin embargo, en la cancha el equipo no ha funcionado y los resultados han sido decepcionantes. Como es natural, los dardos apuntan contra el técnico.

El encontrón de la familia de Beccacece

Luego de perder en su debut ante Costa de Marfil, Ecuador tenía la obligación de vencer a Curazao, una de las selecciones más débiles de la Copa del Mundo. Claro que esto es fútbol y solo igualaron sin goles ante la Ola Azul.

El último resultado generó furia entre los hinchas de la Tricolor, quienes apuntaron contra el trabajo de Sebastián Beccacece. El entrenador fue duramente insultado en el estadio, pero los presentes no esperaban que estuviera presente la familia del argentino.

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Cercanos al ex entrenador de Universidad de Chile se enfrascaron en insultos cruzados con los seguidores de Ecuador, incluyendo lanzamiento de agua y objetos. “No tenés ni puta idea. No sabes de fútbol, no viste el partido“, gritó uno de los familiares de Beccacece. Caos total en Kansas City.

Tras el empate con Curazao, Sebastián Beccacece habló del poco cariño que le tienen sus hinchas. “Es normal que sientan esa decepción, es lo que más me duele. Por ahí yo no he logrado entrar en el corazón del pueblo ecuatoriano. Lo he intentado, lo seguiré intentando. Estoy muy agradecido y tengo mucha fe en que el último partido se pueda dar lo que merecemos”, explicó.

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Ecuador tiene la última opción de clasificar a la siguiente ronda ante Alemania este jueves 25 de junio a las 16:00 horas de Chile. Están obligados a ganar para no quedar eliminados en la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026.