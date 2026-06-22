Este delantero de 29 años que tiene origen turco tuvo que recorrer un largo camino antes de ganarse un espacio en la Mannschaft, donde alcanzó un registro que no se veía desde Klose y lo hizo... ¡sin ser titular!

Alemania consiguió dos victorias en sus primeros partidos del Mundial 2026 y eso le aseguró clasificar a la ronda siguiente, aunque el equipo adiestrado por Julian Nagelsmann tuvo al sorpresivo Deniz Undav como figura. El atacante de 29 años milita en el Stuttgart.

Y ha destacado para la Mannschaft sin ser titular: convirtió tres goles y regaló dos asistencias. Por el momento, esos pases-gol lo hacen estar por delante de Lionel Messi en la lista de máximos artilleros. O al menos lo hicieron hasta que La Pulga se transformó en un histórico. Con el mérito de que en ninguno de los dos duelos fue parte de la oncena.

Undav destacó mucho ante Costa de Marfil: anotó los dos goles para remontarle el partido a los africanos. Fue el primer teutón que marca tres veces en el primer par de juegos mundialistas, algo que no ocurría desde el histórico Miroslav Klose en Corea Japón 2002.

Deniz Undav tuvo una entrada brillante ante Costa de Marfil. (Alexander Hassenstein/Getty Images).

Pero la trayectoria de este atacante de ascendencia yazidí tuvo varios sinsabores. Como cuando lo rechazaron en la academia del Werder Bremen por ser demasiado bajo. Eso lo llevó a buscar suerte en categorías más bajas: llegó a jugar en la cuarta división. A los 21 años, militaba en el TSV Havelse, club donde llegó cuando tenía 17.

También trabajaba en un turno de ocho horas diarias como operador de una máquina de láser. “Me levantaba a las cuatro de la mañana, no podía sobrevivir sólo con el fútbol”, recordó Undav en una entrevista que le concedió al medio belga 7sur7. Allí se ocupaba de cargar los programas para cortar material de manera correcta, según repasó cuando era goleador del Union Saint Gilloise.

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El largo camino de Deniz Undav para ser sorpresiva figura de Alemania en el Mundial 2026

Deniz Undav ha sido un suplente estelar de Alemania en este Mundial 2026. Un arma letal para Julian Nagelsmann desde el banco. Además de remontar ante el cuadro marfileño, el ariete del Stuttgart se hizo notar frente a Curazao con un gol y dos asistencias.

Julian Nagelsmann, DT de Alemania, abraza a Deniz Undav. (Alexander Hassenstein/Getty Images).

“Soy un tipo normal, no soy de la generación de los brillos. Sé perfectamente lo que significa trabajar duro“, afirmó Undav en el prestigioso diario Bild. Por lo pronto, en su rol de revulsivo, parece ser diferencial. Y su carrera dio un giro en el fútbol belga, donde fue figura en el ascenso a primera división.

El Brighton & Hove Albion de Inglaterra detectó su talento y poder de fuego. Lo fichó a cambio de 7 millones de euros. Con ocho goles en 30 partidos, el Stuttgart de su país se hizo de sus servicios por casi 27 millones de la divisa que rige en la Unión Europea. En 117 encuentros de blanquirrojo, suma 57 conquistas.

Deniz Undav celebra uno de sus goles por el Stuttgart. (Adam Pretty/Getty Images).

También regaló 30 asistencias. Y quiere seguir con su gran historia en la selección de Alemania, que debe afinar detalles para cerrar su participación en la fase grupal. Por la tercera fecha del Grupo E, los teutones se medirán ante Ecuador, que quedó muy complicado tras el empate sin goles vs Curazao. Quizás Undav tiene su primera oportunidad desde el arranque.

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Así va la tabla de posiciones del Grupo E del Mundial 2026

Alemania lidera el Grupo E del Mundial 2026, que también tiene a Costa de Marfil, Curazao y Ecuador.