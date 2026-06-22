El plantel que comanda Julian Nagelsmann no contará más con una pieza clave.

La Copa del Mundo 2026 avanza a pasos agigantados y ya ha ido mostrando a las selecciones candidatas. Una de ellas es Alemania, quienes ahora lamentan una sensible baja.

La “Die Mannschaft” siempre está llamado a ser protagonista en la cita planetaria. En Rusia 2018 y Qatar 2022 fueron muy criticados al quedar fuera en primera ronda, pero ahora ya consiguieron su pasaje a la fase de los 32 mejores de la competición que se juega en Canadá, Estados Unidos y México.

La baja de Alemania

Había muchas dudas sobre lo que podría hacer Alemania en esta Copa del Mundo 2026. Las interrogantes comenzaron en el arco, donde debieron acudir al retirado Manuel Neuer para que regrese al seleccionado y se ubique nuevamente bajo los tres palos.

Por el momento los dirigidos por Julian Nagelsmann han realizado un buen papel, venciendo a Curazao por 7-1 y a Costa de Marfil por 2-1. De esta manera, ya aseguraron el liderato del grupo E. Cerrarán la primera fase ante Ecuador.

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Claro que no todo es bueno para Alemania. En el partido ante los africanos salió lesionado el defensa Nico Schlotterbeck. Una vez realizado los exámenes pertinentes, se confirmó el peor escenario: queda fuera por el resto de la Copa del Mundo.

“Nico sufrió una lesión en el ligamento colateral medial del tobillo izquierdo durante la victoria del sábado por 2-1 contra Costa de Marfil y estará de baja varios meses“, informaron en las redes oficiales de la selección de Alemania.

De esta manera, Julian Nagelsmann pierde a uno de sus titulares y pieza clave en la defensa. Schlotterbeck se quedará en Estados Unidos junto a sus compañeros pese a no poder seguir jugando. El próximo partido de los teutones será el jueves 25 de junio a las 16:00 horas ante Ecuador.