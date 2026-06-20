Cuatro duelos vienen a ponerle un ingrediente extra a este sábado 20 de junio. Dos de ellos irán por la TV abierta en Chile.

Emocionante Mundial 2026. Estamos viviendo una Copa del Mundo con grandes partidos y que ha superado las expectativas. Muchos pensaban que las 48 selecciones impedirían el desarrollo de un fútbol competitivo. Bueno, se equivocaron.

Y este sábado 20 de junio tenemos nuevos partidos en el horizonte. Empezamos a las 13.00 horas, cuando Países Bajos enfrente a Suecia, por el segundo partido del Grupo F. Luego vendrán duelos importantes como el de Alemania vs Costa de Marfil, Ecuador vs Curazao y Túnez vs Japón.

Serán duelos de alto calibre y dos de ellos los podrás, incluso, ver por televisión abierta. Evidentemente, los que no vayan por señal abierta, serán transmitidos por DirecTV.

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¿Qué duelos se podrán ver por televisión abierta?

Serán dos partidos entretenidos los que nos traerá Chilevisión esta tarde y madrugada. El primero, será el duelo entre Alemania y Costa de Marfil, por el Grupo E. Ambos elencos sumaron una victoria en su primer duelo, por lo que el ganador pondrá un pie en la siguiente ronda.

Luego, a la medianoche, Japón y Túnez tendrán un encuentro de cierre de jornada que promete. Los japoneses consiguieron una tremenda igualdad ante Países Bajos, en la primera fecha, mientras que Túnez cayó goleada y estrena entrenador en su segundo partido mundialista.

Alemania goleó a Curazao en la primera fecha del Grupo E | getty Images

¿Cuáles son los duelos de este sábado 20 de junio?

Países Bajos vs. Suecia (13.00 horas) – Grupo F – Estadio Houston.

Alemania vs. Costa de Marfil (16.00 horas) – Grupo E – Estadio Toronto. ( Transmite Chilevisión )

) Ecuador vs. Curazao (22.00 horas) – Grupo E – Estadio Kansas City.

Túnez vs. Japón (00.00 horas) – Grupo F – Estadio Monterrey. (Transmite Chilevisión).