Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mundial 2026

Mundial 2026: Los partidos que podrás ver por televisión abierta este sábado 20 de junio

Cuatro duelos vienen a ponerle un ingrediente extra a este sábado 20 de junio. Dos de ellos irán por la TV abierta en Chile.

Por Jose Arias

Sigue a Redgol en Google!
Los partidos que podrás ver por TV abierta.
© Montaje IALos partidos que podrás ver por TV abierta.

Emocionante Mundial 2026. Estamos viviendo una Copa del Mundo con grandes partidos y que ha superado las expectativas. Muchos pensaban que las 48 selecciones impedirían el desarrollo de un fútbol competitivo. Bueno, se equivocaron.

Y este sábado 20 de junio tenemos nuevos partidos en el horizonte. Empezamos a las 13.00 horas, cuando Países Bajos enfrente a Suecia, por el segundo partido del Grupo F. Luego vendrán duelos importantes como el de Alemania vs Costa de Marfil, Ecuador vs Curazao y Túnez vs Japón.

Serán duelos de alto calibre y dos de ellos los podrás, incluso, ver por televisión abierta. Evidentemente, los que no vayan por señal abierta, serán transmitidos por DirecTV.

Goles, jugadores destacados y resultados: el resumen más completo de la primera fecha del Mundial 2026

ver también

Goles, jugadores destacados y resultados: el resumen más completo de la primera fecha del Mundial 2026

¿Qué duelos se podrán ver por televisión abierta?

Serán dos partidos entretenidos los que nos traerá Chilevisión esta tarde y madrugada. El primero, será el duelo entre Alemania y Costa de Marfil, por el Grupo E. Ambos elencos sumaron una victoria en su primer duelo, por lo que el ganador pondrá un pie en la siguiente ronda.

Luego, a la medianoche, Japón y Túnez tendrán un encuentro de cierre de jornada que promete. Los japoneses consiguieron una tremenda igualdad ante Países Bajos, en la primera fecha, mientras que Túnez cayó goleada y estrena entrenador en su segundo partido mundialista.

Alemania goleó a Curazao en la primera fecha del Grupo E | getty Images

Alemania goleó a Curazao en la primera fecha del Grupo E | getty Images

¿Cuáles son los duelos de este sábado 20 de junio?

  • Países Bajos vs. Suecia (13.00 horas) – Grupo F – Estadio Houston.
  • Alemania vs. Costa de Marfil (16.00 horas) – Grupo E – Estadio Toronto. (Transmite Chilevisión)
  • Ecuador vs. Curazao (22.00 horas) – Grupo E – Estadio Kansas City.
  • Túnez vs. Japón (00.00 horas) – Grupo F – Estadio Monterrey. (Transmite Chilevisión).
Pollita mundialera de las IA: Gemini, Chat GPT, Meta IA y Copilot dan los resultados de la segunda fecha grupal

ver también

Pollita mundialera de las IA: Gemini, Chat GPT, Meta IA y Copilot dan los resultados de la segunda fecha grupal

Lee también
En vivo: Alemania enfrenta a Costa de Marfil
Mundial 2026

En vivo: Alemania enfrenta a Costa de Marfil

Alemania vs. Costa de Marfil: Horario y dónde ver el Mundial 2026
Mundial 2026

Alemania vs. Costa de Marfil: Horario y dónde ver el Mundial 2026

Leyenda alemana avisa que se retira de su selección tras el Mundial
Mundial 2026

Leyenda alemana avisa que se retira de su selección tras el Mundial

Alemania mete la tercera en el top 10: las mayores goleadas en mundiales
Mundial 2026

Alemania mete la tercera en el top 10: las mayores goleadas en mundiales

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo