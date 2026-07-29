Toda de Ortiz: Colo Colo puede cumplir el minutaje juvenil 11 fechas antes del fin del torneo

Fernando Ortiz ha hecho un trabajo espectacular al darle confianza a los juveniles y eso se traduce en el minutaje Sub 21 esta temporada.

El año 2026 de Colo Colo comenzó con muchas dudas, pero casi entrando en agosto pinta para ser uno de los más importantes de del siglo. Y eso gracias a un tema importante: la cantera.

Históricamente el Cacique se ha caracterizado por sacar a muy buenos jugadores en su historia. Sin embargo, eso cambió en los últimos años, pues costaba ver juveniles consolidados en el primer equipo.

La llegada de Fernando Ortiz cambió eso. Ha hecho debutar a una decena de futbolistas formados en el Monumental y, como premio, el club está cerca de cumplir con el minutaje juvenil que impone el reglamento del torneo.

La matemática de Colo Colo

Colo Colo registra 1.530 minutos de jugadores Sub 21, gracias a la presencia de sus jugadores venidos de las divisiones inferiores. El total que se debe completar por temporada es de 1.890 minutos.

Gabriel Maureira es uno de los juveniles que más han jugado en Colo Colo

Es decir, faltan 360 minutos. Y considerando que se suman un máximo de 120 minutos por partido, los albos pueden cumplir en la fecha 19 con esa normativa de la ANFP.

No es difícil que eso ocurra, considerando que Gabriel Maureira y Leandro Hernández son titulares, por lo que ante Everton este sábado en el Sausalito seguramente se sumarán otros 120 minutos. Luego, habrá que ver quiénes juegan ante La Calera y O’Higgins.

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A estos titulares se suman otros jugadores como Felipe Raipán, Francisco Marchant, Yastin Cuevas, Alonso Olguín y Rodrigo Catalán, entre otros, que han estado constantemente citados e ingresando en los partidos.

Un hecho para aplaudir, considerando que hace dos temporadas estaban contando en la última fecha los minutos de jugadores juveniles. Radical el cambio y que tiene a Ortiz como el gran artífice por la confianza en los jóvenes.