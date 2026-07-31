La operación entre São Paulo y Columbus Crew ya estaría encaminada y el anuncio oficial sería inminente.

Gonzalo Tapia está a un paso de iniciar una nueva etapa en su carrera. El delantero chileno dejará São Paulo FC y continuará su carrera en Estados Unidos, donde buscará recuperar el protagonismo y los minutos que fue perdiendo en Brasil.

Según información de AS, el atacante se incorporará al Columbus Crew en calidad de préstamo por un año, lo que también contempla opción de compra que el club estadounidense podrá ejecutar en julio de 2027 por 1,5 millones de dólares.

La operación entre São Paulo y Columbus Crew estaría encaminada y el anuncio sería inminente

São Paulo necesitaba liberar un cupo

La decisión responde principalmente a la búsqueda de mayor continuidad. El delantero se sentía cómodo en el cuadro paulista, pero su situación cambió después de la salida de Hernán Crespo, perdiendo espacio dentro del plantel.

De acuerdo con AS, el cuadro brasileño no consiguió mejorar la propuesta económica inicial, aunque finalmente logró cerrar el acuerdo con el jugador y su nuevo club.

Uno de los factores que facilitó la salida fue la complicada situación administrativa que atraviesa São Paulo. El club recibió un transfer ban durante la semana pasada, quedando impedido de incorporar jugadores y registrar a algunos de sus refuerzos.

Por este motivo, la institución necesitaba concretar una salida y liberar espacio salarial lo antes posible, situación que terminó favoreciendo la cesión del atacante chileno.

En resumen…