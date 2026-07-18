El atacante chileno todavía no tiene certeza de dónde seguirá su carrera tras perder el puesto en el Tricolor Paulista.

Gonzalo Tapia dejó en el pasado sus mejores momentos en Sao Paulo y su futuro parecía lejos del club, pero los brasileños sorprendieron con una medida que ahora pone en duda su futuro.

El formado en Universidad Católica llegó al Tricolor Paulista luego de tener muy pocos minutos en River Plate. En la tierra de Ayrton Senna comenzó de buena manera, pero luego de la salida de Hernán Crespo perdió continuidad en el terreno de juego.

Incertidumbre con la salida de Tapia

Como Gonzalo Tapia ya no está jugando mucho en Sao Paulo, pareció natural que se comenzará a especular con una salida. El chileno, que además es seleccionado, tiene buen cartel y grandes condiciones, por lo que se ha transformado en un jugador apetecido.

Si bien en un principio se habló de Udinese, fue finalmente Columbus Crew de la MLS el club que tomó la delantera. Desde Brasil se indicaba que ya estaba todo prácticamente cerrado, que se trataba de un préstamo por un año con una opción de compra.

ver también Giro inesperado: Gonzalo Tapia no va a Udinese y parte a una liga de menor nivel

Claro que en la vida como en el fútbol, a veces las cosas cambian más rápido de lo esperado y es lo que sucede con Gonzalo Tapia. De acuerdo a UOL de Brasil, todo estaría frenado y esto debido a algunos cambios que metieron desde Sao Paulo en la operación, lo que estaría complicando las cosas.

“Sao Paulo ha reevaluado los términos del acuerdo y ahora exige un precio más alto para autorizar la salida de Tapia. El equipo estadounidense aún no ha alcanzado la cantidad que considera satisfactoria y las negociaciones están estancadas“, indicaron desde UOL.

Gonzalo Tapia es habitual en la selección chilena. Imagen: Getty

El mismo medio indica que Gonzalo Tapia ya tiene acuerdo con Columbus Crew, por lo que solo resta que los clubes logren cerrar todo. Es de esperar, por el bien del chileno, que se puedan limar las asperezas y de esta manera, el formado en Universidad Católica pueda tener mayor continuidad en su carrera.