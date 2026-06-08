Universidad Católica se puso en contacto con el seleccionado chileno de 24 años y pretenden sumarlo para la recta final de 2026. Pero recibieron una alerta con toque europeo.

Universidad Católica sabe que necesita refuerzos para afrontar el segundo semestre, incluidos los octavos de final de la Copa Libertadores y entre los apuntados tiene a Gonzalo Tapia. El delantero de 24 años se formó en el cuadro Cruzado.

Fue titular en la selección chilena que cayó ante Portugal en un amistoso previo al Mundial 2026. Y pertenece a los registros del Sao Paulo de Brasil, donde llegó tras un frustrante paso por River Plate de Argentina. Según el medio Avante Meu Tricolor, las negociaciones están en curso.

“El club chileno contactó al staff de su canterano interesados en su regreso”, apuntó el citado portal. Se refiere, por cierto, a la agencia de representación Vibra Fútbol, pues Tapia pertenece al catálogo de la empresa propiedad de Fernando Felicevich. Y hablaron de que “un buen hijo vuelve a casa” en tono de pregunta.

Gonzalo Tapia lucha ante el portugués Renato Veiga. (Zed Jameson/Photosport).

“El interés sería en una cesión para el segundo semestre del año, específicamente para la fase eliminatoria de la principal competición continental”, aseguró este sitio. Sabido es que la escuadra adiestrada por Daniel Garnero quedó emparejada contra Estudiantes de La Plata en los octavos de final.

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Católica intenta cerrar el préstamo de Gonzalo Tapia para semestre final de 2026

Gonzalo Tapia surgió como jugador en Católica y la salida del DT argentino Hernán Crespo le restó posibilidades en Sao Paulo. Eso sí, el ariete chileno tiene contrato hasta diciembre de 2029 en el Tricolor, donde ha anotado tres goles esta campaña.

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Aunque la Franja podría tener competencia por algo que espera el elenco paulista. “Que atraiga alguna oferta desde Europa, sus representantes han dejado entrever el interés de pequeños equipos de Inglaterra”, apuntó Avante Meu Tricolor.

Gonzalo Tapia en acción por Sao Paulo: allí ha anotado ocho goles en 48 encuentros. (Miguel Schincariol/Getty Images).

En Sao Paulo parecen no saber nada de un interés desde Chile por Tapia. “Pero el tema podría discutirse seriamente si se concreta el ofrecimiento”, dijo el aludido medio, que dio a entender la disposición del elenco brasileño en dejar salir al ariete.

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