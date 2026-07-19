El Xeneize perdió por la cuenta mínima en un partido de preparación, donde el técnico optó por dar minutos a jugadores que no fueron titulares en el último encuentro oficial.

Boca Juniors aprovechó el último fin de semana antes del arranque del Torneo Clausura argentino para sumar fútbol. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena disputó un amistoso frente a Ferro Carril Oeste en Ezeiza, donde terminó cayendo por 1-0.

Más allá del resultado, el objetivo del entrenador estaba claro: darle rodaje a los futbolistas que no tuvieron mayor participación en la reciente victoria sobre Sarmiento por la Copa Argentina y llegar con plantel completo para el debut oficial.

Arruabarrena rotó el equipo pensando en el Clausura

El Vasco presentó una formación completamente alternativa, con varios nombres habituales del plantel profesional como Javier García, Kevin Zenón, Carlos Palacios, Ángel Romero, Williams Alarcón y Milton Giménez.

Ferro también utilizó una oncena suplente, ya que venía de vencer a Colón y mantenerse como líder de la Zona A de la Primera Nacional. Aun así, el conjunto de Caballito aprovechó una de sus oportunidades y se quedó con el triunfo gracias al gol de Emanuel Dening.

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El amistoso permitió que Boca siga preparando el inicio del segundo semestre, donde buscará ser protagonista en todas las competencias.

El debut del Xeneize en el Torneo Clausura está programado para el próximo domingo, cuando visite a Deportivo Riestra con la intención de comenzar el campeonato con un triunfo.

Alarcón también participó en el amistoso ante Ferro – Boca Juniors

Esta fue la formación suplente de Boca Jrs.

Javier García; Dylan Gorosito, Lautaro di Lollo, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Williams Alarcón, Camilo Rey Domenech; Kevin Zenón, Carlos Palacios, Ángel Romero; Milton Giménez. Ingresaron Gonzalo Gelini por Romero y Lautaro Blanco por Palacios.

En resumen