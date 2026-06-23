El Vasco Arruabarrena "lo quiere recuperar" para su plantel, por lo mismo lo tiene entrenando a la par en Argentina.

El futuro de Carlos Palacios era incierto para la segunda parte de la temporada en Boca Juniors, donde no ha jugado un solo partido este año, luego de someterse a una operación y posterior puesta a punto.

Con el arribo a la banca técnica de Rodolfo Arruabarrena se dijo que lo pondría en la lista de salidas del club, de manera de tener ese cupo extranjero para otro jugador.

Algo que cambió rotundamente en la intertemporada que realiza el plantel, donde tomó la decisión de darle una oportunidad al chileno, donde aseguran que “quiere recuperarlo”.

Carlos Palacios tiene una nueva oportunidad en Boca

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Oportunidad de oro para Carlos Palacios en Boca

Así al menos lo detalló el periodista Tati Civiello, quien asegura que Carlos Palacios está incorporado al plantel para el Vasco Arruabarrena en Boca Juniors por lo que todo depende del ex Colo Colo.

“Arruabarrena busca recuperar a Carlos Palacios, quien por primera vez en seis meses, está entrenando a la par del grupo e intensamente”, explicó en su cuenta de Kick.

En ese sentido, también dejó en claro que no sólo el chileno está en esa lista, porque también “es uno de los jugadores junto con Zenón y Velasco que creen que los pueden recuperar”.

Por lo mismo, se le abrió una oportunidad de oro a la joya para dejar atrás las críticas de los hinchas de Boca y poder demostrar dentro de la cancha sus condiciones.

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