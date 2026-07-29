En medio de un difícil momento en Boca Juniors, en Argentina revelan el deseo de Carlos Palacios: volver a Chile y a Colo Colo.

Carlos Palacios vuelve a pasarla mal en Boca Juniors. Cuando parecía por fin volver a las canchas, sufrió una nueva complicación física que lo saca de la revancha contra O’Higgins en la Copa Sudamericana.

La Joya pasó todo el primer semestre fuera de la competencia tras operarse de una lesión en la rodilla. Volvió a las canchas el 16 de julio ante Sarmiento en la Copa Argentina, pero ahora vuelve a quedar fuera.

Es en medio de es complicado momento que aparece una importante información sobre el ex Colo Colo. En ESPN revelaron que el jugador quiere volver a Chile y al Monumental, pero…

“Yo sé que el jugador tiene intención. Después se la tiene que manifestar al presidente y decirlo puertas adentro, pero tiene intención y no vería con malos ojos regresar a Chile”, dijo el periodista Emiliano Raddi.

Carlos Palacios quiere volver a Chile | Photosport

“Si de Boca Juniors depende, Carlos Palacios se queda”

En cuanto al club, la idea es que se quede. “Si de Boca depende, Carlos Palacios se queda a trabajar todos los días y trata de recuperarlo“, dijo Raddi.

“Boca hizo una compra importante, entonces lo que quieren es, en el caso de que quiera volver a Colo Colo, que el club compre al jugador. Porque no tiene sentido mandarlo a préstamo sin costo”, confirmó.