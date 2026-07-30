Colo Colo sufre por un mercado de fichajes invernal casi inexistente. Pese que los albos oficializaron su acuerdo con Vozinha, el meta sigue sin llegar a Chile para integrarse al plantel, con informaciones que incluso apuntan a que la operación está casi caída.
Para más remate, nombres como los de Diego Valdés siguen sin abrocharse, mientras que la opción de Jordhy Thompson se descartó al no poder destrabar su situación contractual en Rusia. Y ojo, que hay otro jugador que se alejó completamente del Popular.
Así lo dejó en claro el propio Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, quien tras la junta de directorio del pasado miércoles aseguró que Víctor Dávila, otro nombre que por varios días dio vuelta en el Monumental, no llegará al club.
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Víctor Dávila no llegará a Colo Colo
El dirigente albo aseguró que “Víctor Dávila no es ninguna opción. No estamos pensando en traer jugadores lesionados para que se vengan a recuperar a Colo Colo”.
Víctor Dávila seguirá en el América de México luego de ser descartado en Colo Colo. | Foto: Getty Images.
Además, el timonel del Cacique valoró los deseos que tiene Diego Valdés de llegar a la institución, afirmando que “todos tienen ganas de venir a Colo Colo. No te puedo adelantar nada. Valdés es un jugador que tiene contrato con Vélez Sarsfield y no me refiero a jugadores que tienen contrato con otros equipos”.
“Me alegró mucho, muestra la disposición y las ganas de venir. No ha sido el único jugador que ha dejado plata sobre la mesa para jugar acá. Es muy halagador que muestre disposición. Muchas veces eso es lo que uno valora. Después se tienen que conjugar varias cosas para que una operación llegue a buen puerto”, concluyó.
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En síntesis
- Aníbal Mosa descartó el fichaje de Víctor Dávila en Colo Colo por estar lesionado.
- Jordhy Thompson no llegará al club al no solucionar su situación contractual en Rusia.
- Diego Valdés tiene intenciones de llegar al Cacique desde Vélez Sarsfield.