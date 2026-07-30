El arquero de Cabo Verde no tomó el avión que lo trasladaría a Santiago, por lo que referentes del club golpean la mesa.

Vozinha nuevamente tuvo contratiempos para viajar a Chile y así poder transformarse en refuerzo de Colo Colo, el que sería el fichaje más bombástico del momento tras el Mundial 2026.

Si bien hasta el propio Aníbal Mosa aseguró que estaría en Santiago la noche del jueves, se confirmó que el arquero de Cabo Verde simplemente no se subió al avión.

Algo que ya genera dudas en los hinchas, como fue con Alejandro Hisis, quien en conversación con Redgol, aseguró que si se cae, luego de todo lo mediático, será una vergüenza.

“Muy mal manejado porque tu sabes, es ver para creer, después de la firma hay que hablar. Sí, sería un ridículo mundial y que pena que sea Colo Colo el que lo está haciendo”, explicó.

Vozinha no llega a Colo Colo esta jornada.

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“Si el club lo anuncia es porque está todo cerrado”

Otro que sacó la voz ante la demora de Vozinha como refuerzo de Colo Colo fue Ricardo Dabrowski, quien asegura que hay que tener paciencia si ya fue confirmado por Mosa.

“Uno quiere imaginar que cuando un club anuncia la contratación de un jugador, significa que todo lo contractual está todo cerrado, uno imagina eso. Sería lo lógico. Después puede pasar algún contratiempo en el camino, pero cuando lo anuncian es que ya todo lo legal está zanjado”, explicó con Redgol.

En ese sentido, asegura que está todo el país esperando que el fichaje se concrete, donde incluso lanza una broma por el momento: “Es como lo del Cajón del Maipo, es un tema a nivel nacional”.

“Uno imagina y reitero la empatía que generó este muchacho, más allá del rendimiento futbolístico, con el factor humano, debiera ser un referente para lo que significa Colo Colo”, finalizó.