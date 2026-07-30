No llega hoy: se retrasa el arribo de Vozinha a Chile para sumarse a Colo Colo

El jugador de Cabo Verde no abordó el avión que iba a dejarlo en Chile, tal como señaló Aníbal Mosa el día de ayer.

La expectación por la llegada de Vozinha a Santiago este jueves para sumarse a Colo Colo tendrá que seguir esperando. Contra todo lo programado inicialmente por el club, su arribo a territorio chileno ha quedado suspendido de forma imprevista, dejando a los hinchas con las ganas de recibirlo.

Según la información que entregó Edson Figueroa y que Redgol confirmó con Latam, el futbolista finalmente no se subió al vuelo que lo traía con destino a suelo nacional y que llegaba a las 20.30 horas.

Los motivos detrás de esta ausencia apuntan a algunos problemas de último minuto que el jugador enfrentó en Portugal. Aunque no se han especificado los detalles exactos.

Vozinha no llega hoy a Chile para jugar por Colo Colo

Las dudas de Vozinha en la llegada a Colo Colo

Este retraso indudablemente altera la planificación del cuerpo técnico, que esperaba contar con el jugador lo antes posible para iniciar su proceso de adaptación. Cada día de demora significa menos tiempo de trabajo junto a sus nuevos compañeros de cara a los próximos desafíos deportivos.

Desde la directiva del club ya se encuentran realizando las gestiones necesarias y manteniendo contacto directo con los representantes de Vozinha. El objetivo principal es clarificar y resolver la traba originada en Europa para reprogramar su itinerario de viaje con la mayor brevedad.

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Por su parte, la afición ha reaccionado en redes sociales entre la preocupación y la decepción, pues ya preparaban un recibimiento especial en el aeropuerto. Sin embargo, confían en que este impasse se solucione pronto y el refuerzo pueda pisar suelo chileno sin mayores contratiempos.