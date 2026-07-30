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Colo Colo

Hinchas de Colo Colo se ponen de acuerdo para ir a buscar a Vozinha: “Demostremos quién es Chile”

Los fanáticos de Colo Colo esperan darle una cálida bienvenida al arquero africano, que llega a Chile con fama mundial.

Por Felipe Escobillana

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Vozinha será recibido por la gente de Colo Colo en el aeropuerto
© IA GeminiVozinha será recibido por la gente de Colo Colo en el aeropuerto

La expectación entre los hinchas de Colo Colo es absoluta y se preparan para vivir una jornada llena de emoción y cánticos en el aeropuerto de Santiago, motivados por la inminente llegada de su nuevo refuerzo: Vozinha.

El vuelo que trae al jugador tiene programado su aterrizaje en el aeropuerto para esta tarde, según señaló Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro.

Se espera que el arquero africano pise suelo chileno a las 20 horas, momento en que comenzará su aventura con la camiseta alba.

Ante esta noticia, los fanáticos del Cacique se han organizado rápidamente a través de distintas plataformas de redes sociales para que el recibimiento sea mayúsculo.

Vozinha llega a Chile para jugar en Colo Colo

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Hinchas de Colo Colo quieren mostrarle cariño a Vozinha

Se espera que los hinchas lleguen masivamente durante la tarde al terminal aéreo para brindarle un recibimiento espectacular bajo la consigna “demostremos quién es Chile”.

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Hay muchísima expectación en torno a su figura y lo que puede aportar al club, luego del gran Mundial que realizó con la camiseta de Cabo Verde y que lo lanzó a la fama.

Debido a la gran convocatoria que se proyecta, la seguridad del aeropuerto ya está coordinando un operativo especial y habrá que ver si sale como un pasajero normal o se busca una salida alternativa para evitar el caos.

Algo que se conocerá esta tarde, donde se promete ser una verdadera fiesta para el pueblo colocolino pues Vozinha marcará el inicio de un nuevo capítulo para el Popular.

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