El volante ha tenido escasa continuidad en Argentina por problemas físicos y su deseo está en regresar al fútbol chileno.

La temporada 2026 de Carlos Palacios ha sido para el olvido, porque los problemas físicos le han impedido tener la continuidad esperada en Boca Juniors.

El talentoso volante creativo apenas ha jugado 17 minutos en todo el año, fue en la Copa Argentina, porque en la Liga Profesional y en torneos internacionales no ha visto participación.

Palacios tiene contrato con la tienda Xeneize hasta diciembre de 2029, es por ello que es muy difícil sacarlo del elenco argentino a pesar de su mal momento, sin embargo, surge una opción para que vuelva a Colo Colo.

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Alberto Márcico cuenta que Palacios puede volver a Colo Colo

El presente físico y futbolístico de Carlos Palacios en Boca Juniors es malo, es por ello que hace muy poco sonó en Colo Colo, pero en el Monumental lo descartaron al tener contrato vigente en la escuadra Oro y Cielo.

Sin embargo, el nombre de la Joya vuelve a rondar en el estadio Monumental, debido a que el ex jugador de Boca Alberto Márcico, quien ahora trabaja como comentarista, contó que el volante tiene problemas personales y quiere volver a Chile.

Carlos Palacios quiere volver a Chile. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

“Yo creo que Carlos Palacios no estaba bien físicamente. No se preparó de la mejor manera, se le veía pasado de kilos. Bueno, ahora acá en Argentina sabemos que pasa por un momento familiar complicado y quiere conseguir su préstamo en Colo Colo. Esto lo supimos hace un par de días, es información muy reciente”, dijo el Beto en La Tercera.

“Se pagó mucho dinero y no tuvo rendimiento que todos pensábamos. Estuvo lejísimo del rendimiento, muy lejos. No rindió un 80% no, no yo creo que la verdad habrá rendido un 30% con suerte de lo que uno esperaba”, agregó Márcico sobre Palacios.

Colo Colo necesita a un volante de creación, y ante las dificultades para fichar a Diego Valdés, la opción de Carlos Palacios puede volver a tomar fuerza.

En síntesis

Carlos Palacios apenas ha jugado 17 minutos con Boca Juniors en la temporada 2026.

apenas ha jugado 17 minutos con en la temporada 2026. El volante chileno tiene un contrato vigente con el club argentino hasta diciembre de 2029 .

. Alberto Márcico reveló que el futbolista tiene problemas personales y busca regresar a Colo Colo.

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