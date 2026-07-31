Los de Rancagua tomaron una decisión en la llave, que fue analizada por un experto del fútbol chileno: Jorge Aravena.

O’Higgins perdió en lanzamientos de penales su serie ante Boca Juniors por el paso a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, en un duelo disputado en el estadio El Teniente de Rancagua.

Los nacionales vencieron por 1-0 en los 90 minutos, lo que igualó la serie y llevó todo a una definición desde los 12 pasos, donde hubo una particularidad: los 5 pateadores fueron zurdos.

Algo que fue analizado con Redgol por un especialista como es Jorge Aravena, quien asegura de inicio que en todo el mundo, en los equipos, es difícil encontrar tanto zurdo junto.

O’Higgins no pudo sacar ventaja en los penales ante Boca Juniors. Foto: Jorge Loyola/Photosport

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Jorge Aravena asegura que para el arquero es más complejo

Jorge Aravena está claro que con los avances tecnológicos, ahora hay más informaciones de todos los jugadores, por lo que hay detalles que se pueden trabajar, pero, en este caso, asegura que la ventaja hay que ver para quién es.

“Siendo que en todos los equipos lo que escasean son los zurdos, digamos que tiene mucha más opciones el arquero con un derecho, porque entrena más con ellos”, explica.

En ese sentido, asegura que puede ser una complicación, en el papel, para el portero Álvaro Montero: “No es una condición como para que el arquero diga este es zurdo… es más difícil para los arqueros los zurdos que los derechos”.

Pese a esto, asegura que finalmente no fue un factor relevante para O’Higgins, pese a que no deja de ser llamativo: “Evidentemente, después de ver el resultado, no fue ventaja”.

Revisa el compacto de O’Higgis vs Boca: