La Maratón 42K La Serena 2026, sufrió un cambio de fecha debido al complejo escenario climático que afecta a la Región de Coquimbo y otras zonas del país, a raíz de las intensas lluvias.

La competencia, que estaba programada originalmente para el domingo 16 de agosto, finalmente se realizará el domingo 6 de septiembre de 2026, manteniendo todas las distancias contempladas para su primera edición: 42K, 21K, 10K y 5K.

Hugo Catrileo participará en la Maratón 42K La Serena

Los corredores mantienen su inscripción

La decisión fue tomada por la organización junto al Municipio de La Serena, el Gobierno Regional y las autoridades locales, considerando las dificultades provocadas por el temporal y la necesidad de garantizar la seguridad de todos los participantes.

Actualmente, distintos sectores de la región presentan problemas de conectividad y vialidad, con zonas aisladas en la cordillera, el borde costero, los valles y la precordillera. Por ello, la organización determinó que no estaban dadas las condiciones para desarrollar el evento con normalidad.

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La directora general de la Maratón 42K La Serena, Carolina Pinochet, explicó que la prioridad fue resguardar a las personas y apoyar a las comunidades afectadas: “Tomamos esta decisión pensando primero en las personas. Hoy la prioridad es la seguridad y apoyar a las comunidades afectadas”, señaló.

La organizadora también destacó el impacto que tendrá la nueva fecha para la actividad económica de la zona, especialmente en sectores como el comercio, la hotelería, la gastronomía y los emprendimientos locales.

¿Qué pasará con los inscritos?

Una de las principales novedades es que los casi 6.000 corredores inscritos mantienen automáticamente su cupo para el 6 de septiembre. Los participantes no deberán realizar ningún trámite adicional y la organización continuará informando mediante sus canales oficiales.

De esta forma, la primera edición de la Maratón 42K La Serena deberá esperar unas semanas más para convertirse en una de las grandes fiestas deportivas del norte de Chile, mientras la región continúa enfrentando los efectos del temporal.

En resumen…