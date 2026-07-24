Mientras en los Lakers cobró US$48,7 millones, esto ganará LeBron James en su nuevo equipo

El basquetbolista de 41 años confirmó que ahora será nuevo jugador de los Philadelphia 76ers.

El mercado de fichajes se mueve no tan solo en el fútbol. En está fecha también la NBA se hace parte de importantes contrataciones y ahora LeBron James es el que se roba todas las miradas.

Esto debido a que el basquetbolista de 41 años confirmó su salida de Los Angeles Lakers tras seis temporadas. Lo que de inmediato desató diversas teorías con un posible retiro.

ver también ¡Ball a los Wolves! Los Hornets se desprende de su máxima estrella y sacude a toda la NBA

Pero ahora James se tomó su tiempo, y tras 24 días, definió su nuevo equipo: Philadelphia 76ers. Por lo que será la cuarta franquicia que defiende en su carrera como profesional.

“Puedo ayudar a convertir a los Philadelphia 76ers en un equipo campeón. Estoy muy emocionado de comenzar este increíble viaje por última vez”, recalcó la superestrella de la NBA en sus redes.

La emoción que genera la llegada de James fue a tal punto que este 24 de julio las autoridades de la ciudad decretaron el día de LeBron James por su venida.

¿Cuándo va a ganar LeBron James en los Philadelphia 76ers?

La llegada de LeBron James a Philadelphia 76ers permite armar al menos un quinteto a tener en cuenta. Por lo que se suma a nombres como Tyrese Maxey, Vj Edgecombe, Jaylen Brown y Joel Embiid.

El quinteto que planea los Sixers con Lebron James

Pero lo que más llamó la atención es el sueldo que recibirá LeBron James en su nuevo equipo. En los Lakers cobró nada menos que 48,7 millones de dólares por año.

Lebron James ahora jugará en los 76ers

Ahora en los 76ers recibe un total de ocho millones por los dos años que firmó contrato. Lo que se desglosa en $3,876,529 dólares en su primera campaña. Mientras que $4,070,355 para el segundo año. Lo que llama la atención ya que será uno de los más bajos en la NBA.

“No voy por dinero. No voy por mi familia. Sigo dispuesto a sacrificarme. Sigo dispuesto a trabajar, a esforzarme, a competir y a ganar”, sentenció.

En resumen:

LeBron James dejó Los Angeles Lakers y fichó por los Philadelphia 76ers.

El basquetbolista LeBron James firmó un contrato por dos años y 8 millones de dólares.

La ciudad decretó este 24 de julio como el día de LeBron James.