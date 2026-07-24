El King James deja en el pasado a Los Angeles Lakers y ya tiene nueva casa para la próxima temporada.

Los años recientes de la NBA no se entienden sin una figura como LeBron James. Por eso, había mucho suspenso sobre si se retiraría del básquetbol, pero finalmente seguirá jugando.

King James es de esos jugadores que constantemente entra en la discusión entre los mejores de la historia. Ya sentarse en la mesa de Michael Jordan, Magic Johnson o Kareem Abdul-Jabbar, entre otros, es un honor, pero el de Ohio no se conforma.

Hay LeBron para rato

Luego de finalizar la última temporada con Los Angeles Lakers y a los 41 años, LeBron James acusó el desgaste del tiempo y aseguró que se iba a reflexionar sobre qué quería seguir haciendo. Los amantes del básquetbol rezaban porque siguiera jugando y al parecer, el Dios de este deporte los escuchó.

Usando su red social en X, James hizo un importante anuncio: seguirá jugando y lo hará en Philadelphia 76ers. De esta manera, el campeón con Miami Heat, Clevaland Cavaliers y Los Angeles Lakers, irá por el sueño de conquistar su quinto anillo.

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“Pensé que había terminado cuando acabó la temporada. No estaba listo para anunciarlo, y sabía que necesitaba algo de tiempo para realmente decidir, pero estaba bastante seguro de que había jugado mi último partido“, comenzó escribiendo.

“Fui honesto en esa última conferencia de prensa cuando dije que necesitaba mirarme a mí mismo y decidir si aún amo este juego. Todavía amo de verdad este juego, y tengo más para dar“, complementó el jugador de 41 años.

LeBron James seguirá jugando en la NBA. Imagen: Getty

Ahora, LeBron James se unirá a Joel Embiid, Tyrese Maxey y Jaylen Brown en el equipo de la ciudad de Rocky, con quienes firma por dos años. En la temporada pasada los Sixers cayeron en la segunda ronda de playoffs ante New York Knicks, quienes terminarían siendo los campeones.

“Creo que puedo ayudar a convertir a los Philadelphia 76ers en un equipo campeón y estoy tan emocionado de energizar una nueva base de fanáticos y comenzar este increíble viaje una vez más. Gracias LA, Miami siempre te amaré y el noreste de Ohio siempre será hogar“, cerró el exitoso jugador.