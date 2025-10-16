Es tendencia:
NBA 2025-26: Cuándo empieza la temporada, “All Stars”, playoffs y dónde ver en vivo en Chile￼

Conoce todos los detalles del calendario de la mayor liga de baloncesto en el mundo, la NBA y su temporada 2025-26.

La NBA inicia prontamente la nueva temporada 2025-26.
© Getty ImagesLa NBA inicia prontamente la nueva temporada 2025-26.

Nos acercamos a una nueva temporada de la NBA. La mayor liga de baloncesto en el mundo comenzará en los próximos días la campaña 2025-26 con el objetivo de conocer al nuevo campeón que sucederá a Oklahoma City Thunder, conjunto que fue monarca tras imponerse en las pasadas Finales a los Indiana Pacers.

¿Cuándo empieza la temporada 2025-26 de la NBA?

De acuerdo al calendario publicado por la NBA, el comienzo de la temporada 2025-26 de la NBA iniciará este martes 21 de octubre con dos duelos de gran envergadura.

  • La noche inaugural comienza inicia con los últimos campeones, los Thunder recibirán en el Paycom Center a los Houston Rockets a partir de las 20:30 horas de Chile.
Fechas clave de la temporada 2025-26 de la NBA

  • 21 de octubre de 2025: Inicio de la temporada regular
  • 31 de octubre de 2025: Comienzo de la NBA Cup
    • 9 y 10 de diciembre de 2025: Cuartos de final de la NBA Cup
    • 13 de diciembre de 2025: Semifinales de la NBA Cup
    • 16 de diciembre de 2025: Final de la NBA Cup
  • 25 de diciembre de 2025: Partidos de Navidad
  • 13 al 15 de febrero de 2026: Fin de semana de las Estrellas
    • 15 de febrero: All Star Game de la NBA
  • 12 de abril de 2026: Fin de la temporada regular
  • 14 al 17 de abril de 2026: Play-in
  • 18 de abril de 2026: Comienzo de los playoffs
  • 5 al 22 de junio 2026: Finales NBA 2025-26
¿Dónde ver la temporada 2025-26 de la NBA en Chile y Latinoamérica?

Toda la temporada 2025-26 de la NBA podrás verlo en vivo de forma ONLINE a través de la app NBA App, previo pago de una suscripción mensual.

Adicionalmente, en Chile y Latinoamérica podrás ver algunos de los partidos más importantes de la temporada por televisión en las señales de ESPN y DSports, además de forma online en tres plataformas diferentes, DGO y Disney+ y la gran novedad de esta temporada, Prime Video.

