Nos acercamos a una nueva temporada de la NBA. La mayor liga de baloncesto en el mundo comenzará en los próximos días la campaña 2025-26 con el objetivo de conocer al nuevo campeón que sucederá a Oklahoma City Thunder, conjunto que fue monarca tras imponerse en las pasadas Finales a los Indiana Pacers.

¿Cuándo empieza la temporada 2025-26 de la NBA?

De acuerdo al calendario publicado por la NBA, el comienzo de la temporada 2025-26 de la NBA iniciará este martes 21 de octubre con dos duelos de gran envergadura.

La noche inaugural comienza inicia con los últimos campeones, los Thunder recibirán en el Paycom Center a los Houston Rockets a partir de las 20:30 horas de Chile.

Eso no es todo, porque a partir de las 23:00 horas de Chile será el turno de los Golden State Warriors de Stephen Curry, quienes animarán uno de los grandes duelos de estas primeras jornadas, cuando enfrenta a Los Ángeles Lakers de LeBron James en el Crypto.com Arena de L.A.

Los Angeles Lakers y los Golden State Warriors se enfrentan en la jornada inaugural de la temporada 2025-26 de la NBA. (Foto: Ezra Shaw/Getty Images)

Fechas clave de la temporada 2025-26 de la NBA

21 de octubre de 2025: Inicio de la temporada regular

31 de octubre de 2025: Comienzo de la NBA Cup 9 y 10 de diciembre de 2025: Cuartos de final de la NBA Cup 13 de diciembre de 2025: Semifinales de la NBA Cup 16 de diciembre de 2025: Final de la NBA Cup

25 de diciembre de 2025: Partidos de Navidad

13 al 15 de febrero de 2026: Fin de semana de las Estrellas 15 de febrero: All Star Game de la NBA

12 de abril de 2026: Fin de la temporada regular

14 al 17 de abril de 2026: Play-in

18 de abril de 2026: Comienzo de los playoffs

5 al 22 de junio 2026: Finales NBA 2025-26

¿Dónde ver la temporada 2025-26 de la NBA en Chile y Latinoamérica?

Toda la temporada 2025-26 de la NBA podrás verlo en vivo de forma ONLINE a través de la app NBA App, previo pago de una suscripción mensual.

Adicionalmente, en Chile y Latinoamérica podrás ver algunos de los partidos más importantes de la temporada por televisión en las señales de ESPN y DSports, además de forma online en tres plataformas diferentes, DGO y Disney+ y la gran novedad de esta temporada, Prime Video.