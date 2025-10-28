Universidad de Chile se desplazará la jornada del miércoles hasta Buenos Aires, donde el jueves jugará la revancha ante Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

En ese sentido, habrá un plan de seguridad en el arribo a Argentina, donde las autoridades de ese país han dispuestos medidas para evitar cualquier tipo de manifestación, teniendo en cuenta lo que pasó ante Independiente.

Por lo mismo, han advertido que habrá detenciones en caso de detectar hinchas de la U en Buenos Aires, tomando medidas preventivas para evitar cualquier tipo de incidentes o de organización de alguna actividad prohibida.

Pero no fue lo único, porque la U también ha debido activar un protocolo de emergencia, teniendo en cuenta a informaciones de un banderazo a la salida del bus hacia el aeropuerto.

La U llega la tarde del miércoles a Buenos Aires. Foto: U de Chile.

ver también ¿Asumen? La respuesta de la U tras reportaje y denuncia de nexos con peligroso barrista

Se toman medidas en Santiago y Buenos Aires

Universidad de Chile tiene vuelo pasado el mediodía desde Santiago de Chile hasta Buenos Aires, donde se quedará en un hotel en la zona de Ezeiza para mantenerse aislados de cualquier evento o situación con hinchas argentinos.

Publicidad

Publicidad

Por lo mismo, los azules saben que hay organizados algunos banderazos a la salida del Centro Deportivo Azul, por lo que quieren evitar incidentes, en algo que profundizó radio ADN.

“Hay un tipo de banderazo autoconvocado afuera del CDA, que no ha sido autorizado por las autoridades, de manera de despedir al equipo antes del viaje a Buenos Aires”, explicaron.

En ese sentido, se espera que, con colaboración de carabineros, se evite las aglomeraciones, teniendo en cuenta que la U no quiere problemas antes del viaje a Argentina.

Publicidad

Publicidad