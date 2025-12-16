Explota la polémica: Arturo Vidal apunta contra Salvador Allende y genera fuerte debate en redes

Movidos días ha tenido Arturo Vidal. Al turbulento cierre de temporada que protagonizó en Colo Colo, marcado por el fracaso deportivo que significó el año 2025 y la polémica pública que sostiene con el DT, Fernando Ortiz, se sumaron sus declaraciones y posteriores publicaciones en redes sociales tras la segunda vuelta presidencial.

Si bien ya habían pasado algunos días desde aquel episodio, cuando todo parecía encaminarse hacia la calma, el mediocampista volvió a instalar la polémica en redes sociales. Esta vez, lo hizo tras compartir en su cuenta de Instagram una antigua y controvertida declaración del ahora presidente electo de Chile, José Antonio Kast, en referencia al exmandatario Salvador Allende.

En dicha intervención, realizada en 2022, cuando aún era candidato presidencial, Kast señalaba en el programa español La Mañana de Federico que “la primera dictadura en Chile fue la de Salvador Allende”. Estas palabras volvieron a la palestra recientemente luego de ser republicadas por la cuenta de Instagram esRadio, acompañadas del mensaje: “José Antonio Kast: ‘La primera dictadura en Chile fue la de Salvador Allende’. Esto es lo que comentaba el recién elegido presidente de Chile en 2022”.

La publicación podría haber quedado como una más entre las tantas que circulan a diario en redes sociales. Sin embargo, durante las últimas horas generó un fuerte revuelo en Chile luego de que apareciera compartida en el perfil personal de Arturo Vidal, lo que inmediatamente amplificó su alcance y provocó una oleada de reacciones.

El intenso debate que generó la nueva publicación de Arturo Vidal

Con más de 19,6 millones de seguidores en Instagram, no resulta extraño que cada acción del ‘King’ tenga una alta repercusión pública. En ese contexto, el hecho de compartir este mensaje detonó un intenso y acalorado debate en redes sociales, donde la imagen de Vidal difundiendo dicha frase se volvió rápidamente viral.

Vidal aparece compartiendo el mensaje del medio hispano. (Foto: Captura)

Las críticas no tardaron en aparecer contra el ‘King’, comentarios como “vergüenza que vista la de Colo Colo” o “me bajo del barco de Vidal” se multiplicaron en distintas plataformas donde se masificó la imagen de Arturo Vidal, reflejando el malestar de una parte importante de los hinchas y usuarios, quienes cuestionaron duramente al futbolista por involucrarse nuevamente en una polémica de carácter político.