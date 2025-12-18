Es tendencia:
Mercado de fichajes: el gran refuerzo “tapado” de Colo Colo con el que está negociando

El Cacique sigue trabajando con todo para armar el plantel de cara a la temporada 2026 y surge una nueva opción internacional.

Por Carlos Silva Rojas

Colo Colo busca refuerzos en el extranjero.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTColo Colo busca refuerzos en el extranjero.

Una semana clave encara Colo Colo pensando en el futuro, porque este viernes se realizará una reunión de directorio de Blanco y Negro, donde se va a empezar a armar el plantel albo.

Uno de los temas centrales que se analizará en la junta extraordinaria tiene como protagonista al gerente deportivo, Daniel Morón, quien llegará con nombres y avances en las negociaciones con los posibles fichajes.

Una de las zonas de la cancha que tiene que reforzar sí o sí Colo Colo es el centro de la defensa, y apareció un “tapado” como opción para ser uno de los reemplazantes de Emiliano Amor y Sebastián Vegas.

El “tapado” con el que negocia Colo Colo en el mercado

Colo Colo requiere la llegada de al menos dos defensores centrales y aparece un nombre desconocido para el medio chileno, como potencial nuevo jugador albo.

El periodista Jorge Hevia contó que el Cacique “está negociando” con el uruguayo Óscar Javier Méndez, quien tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026 con Peñarol.

Javier Méndez suena en Colo Colo. (Photo by Ernesto Ryan/Getty Images)

Javier Méndez suena en Colo Colo. (Photo by Ernesto Ryan/Getty Images)

El zaguero de 31 años y perfil diestro tiene una larga experiencia, con pasos por Racing de Montevideo, Unión de Santa Fe, Danubio, Deportivo Independiente Medellín, América Mineiro y desde 2024 viste los colores del Manya.

Javier Méndez tuvo mucha continuidad en 2025, porque jugó un total de 42 partimos sumando todos los torneos que disputó Peñarol e incluso anotó dos goles.

El defensor uruguayo se suma a Bruno Cabrera, Junior Barreto y Matías Catalán como los zagueros centrales que están en la órbita de Colo Colo para 2026.

