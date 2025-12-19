Sergio Jadue volvió a hablar desde Estados Unidos, donde tuvo palabras para Pablo Milad. Claro que estas, no fueron para nada amigables con el presidente de la ANFP.

El calerano sigue en Miami, donde está a la espera del juicio por su implicación en el FIFA Gate. Esta investigación del FBI sacó a la luz pública la corrupción instalada a nivel dirigencial en el mundo del fútbol, la cual fue destapada en el año 2015.

La crítica de Jadue a Milad

En la actualidad, Pablo Milad es el presidente de la ANFP y su gestión ha sido muy cuestionada por los resultados de la selección chilena. Es por esta razón que Sergio Jadue no dejó pasar la oportunidad de cuestionar el trabajo hecho por el curicano.

“Lamentablemente, Chile hoy tiene cero participación en la toma de decisiones en la Conmebol y quedó demostrado con el tema del Mundial 2030. Lo que se le hizo a Chile fue vergonzoso y la responsabilidad es de la ANFP y de su presidente“, indicó Jadue al podcast “¿De qué lado estás?” de Europa Beat.

“Algunos hablan, estúpidamente, sobre lo que es tener peso en la Conmebol. Te lo voy a decir Pablo Milad, para que lo entiendas bien: tener peso es estar sentado en la toma de decisiones y que te respeten. A ti, Milad, no te respetaron y por tu culpa nos quedamos sin el Mundial 2030″, remarcó el calerano.

Chile fue parte de los países sudamericanos que participaron del intento de organizar el Mundial de 2030, pero finalmente la FIFA decidió que Argentina, Uruguay y Paraguay reciban partidos, dejando solamente a nuestro país fuera de todo.

“Que te ninguneen tus propios pares de Sudamérica es algo muy difícil de superar. Y para mí, Milad y todo su directorio tuvieron que haberse ido de la ANFP desde el día que Chile se quedó sin el Mundial 2030″, criticó Jadue.

Chile tras quedar fuera de la Copa del Mundo de 2026, está en la decisión de conseguir a un entrenador que lidere un nuevo proceso. El actual mandamás de la ANFP termina su periodo en noviembre del otro año. “Lo único que le pido a Milad y a sus directores es que no elijan al nuevo técnico de la selección chilena, porque han hecho todo mal“, cerró Sergio Jadue.

