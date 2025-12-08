La temporada del fútbol nacional llega a su fin y sólo resta la final de la Copa Chile entre Huachipato y Deportes Limache, que dará el último cupo a Copa Libertadores, en modalidad fase previa.

Mientras, las dudas sobre qué pasará con la selección chilena siguen, y fue el mismo presidente de la ANFP, Pablo Milad, quien reconoció que tampoco tiene idea cuándo estará listo el nuevo entrenador de La Roja.

Se hablaba de marzo en los planes iniciales tras la salida de Ricardo Gareca, mientras las informaciones de las últimas semanas apuntan a que Nicolás Córdova seguirá por todo el 2026, sobre todo considerando que Manuel Pellegrini, principal candidato, renovó contrato con Real Betis.

La Roja sin fecha para el DT

“No te puedo especificar la fecha (del arribo del nuevo DT), porque dependerá de las posibilidades que tengamos de técnico. Eso lo ve Felipe Correa (gerente de selecciones)“, dijo Milad a TNT Sports en la previa de la Gala Crack.

Agregó que “está analizando opciones en base a las características que tiene nuestra selección, no tenemos grandes figuras a nivel mundial y debemos mejorar la parte colectiva, que fue fundamental para los resultados, que se vieron en los dos últimos partidos amistosos. Pero te abre nuevas esperanzas con los chicos muy motivados y concentrados en lo que viene“.

Por otro lado, Milad sentenció que “ha tenido todo este año, siempre hay una oportunidad de mejora con un análisis crítico también. Pero esta alianza con TNT ha abierto la posibilidad de mejorar el espectáculo con más campeonatos y la oportunidad para los jóvenes que con mayor competencia tendrán más espacios“.

Cabe recordar que Manuel Pellegrini ya lo tiene claro y la dejó botando: no dirigirá La Roja mientras Pablo Milad esté a cargo de la ANFP.