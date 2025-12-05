Es tendencia:
Hubo ganador en la licitación: ¿Quién transmitirá a la Roja para el próximo Mundial 2030?

La ANFP confirmó la empresa que se quedó con los derechos de televisión, en el camino al Mundial 2030.

Por Cristián Fajardo C.

La Roja debe definir ahora el canal que transmitirá.

La ANFP tiene acuerdo para la televisación de los partidos de la selección chilena en las Eliminatorias para el Mundial 2030, donde se espera que de alguna vez por todas se acabe la sequía.

Según informó la radio ADN, esta jornada se adjudicaron los derechos de transmisión de la Roja, donde hubo un gran ganador en la licitación por los partidos.

Se trata de Lions ” un conglomerado argentino fundado por los empresarios Daniel Tamborini y Martín Rey“, quienes trabajan en convertirse en líderes en marketing deportivo.

Por lo mismo, “Lions será la encargada de vender los derechos de transmisión de La Roja ya sea para televisión abierta como por cable o streaming para el proceso al Mundial 2030“.

Lions fue la encargada de los partidos de la gira a Rusia de la Roja.

¿Quién es Lions, la empresa que ganó los derechos de la Roja?

La selección chilena comenzará un nuevo proceso, todavía sin tener un entrenador confirmado para empezar a trabajar con miras al Mundial 2030, donde hay novedades en la televisación luego de que la empresa Lions se adjudicó los derechos de televisión.

Según la radio ADN, “esta empresa fue la que organizó la última gira de Chile en noviembre, con victorias de la selección chilena ante Rusia y Perú”.

“Tenemos alianzas comerciales con agentes FIFA en Europa, América del Norte, Centroamérica/Caribe, Asia y Medio Oriente, lo que nos permite organizar partidos en cualquier lugar del mundo, bajo los mismos estándares internacionales de excelencia”, detallan.

Restará ver su nueva negociación para saber qué señal televisiva se queda con los goles y la transmisión de los partidos, en un proceso que, se espera, finalice con el drama de Chile camino al Mundial.

