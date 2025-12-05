Si la Roja tiene algún jugador que pueda considerarse promesa en esa lista seguramente figura Darío Osorio. Pero también el zurdo Lucas Cepeda de Colo Colo y el diestro Lucas Assadi de la Universidad de Chile. A pesar de que la selección chilena fue colista en las Eliminatorias 2026, hay jugadores para ilusionarse.

Al menos con volver a una Copa del Mundo, quizá sea demasiado pensar en otro bicampeonato de América. En ese contexto, a Cepeda le consultaron por dónde le gustaría jugar en su paso siguiente al Cacique. “El futbolista chileno no está para regodiarse”, dijo en Pauta de Juego el “32” de los albos.

“Donde salga algo tiene que ir a jugar y demostrar que hay jugadores buenos en Chile también”, manifestó Cepeda, quien ha sonado en varios lugares para dar el salto hacia el extranjero: como River Plate de Argentina. O incluso el Bologna de Italia.

Lucas Cepeda celebró así su gol en el 2-2 ante Limache. (Javier Torres/Photosport).

En aquel escenario de posibilidades, el panel del citado programa lo llevó al plano del gusto personal para consultarle en qué competencia se ve mejor para explotar su potencial. “Me gusta el fútbol, veo el fútbol afuera y de Sudamérica. No tengo un país o liga que me guste al máximo”, dijo el atacante de 22 años.

Lucas Cepeda sabe que una promesa de traspaso a una liga de alto nivel es difícil de hacer, pero tiene claro que mantenerse como habitual jugador de la selección chilena puede beneficiarlo. Sobre todo si es que la Roja logra salir del fondo en el fútbol sudamericano.

Todo eso no forma parte del destino de la energía que tiene Cepeda. “Lo veo como un tema profesional. Si me llega algo lo voy a tomar para crecer. Si no, daré lo mejor de mí aquí”, manifestó el atacante colocolino, quien ha escuchado un sinfín de rumores en torno a posibilidades para seguir su carrera.

Lucas Cepeda suma cinco goles y cuatro asistencias en la Liga de Primera 2025. (Javier Torres/Photosport).

Como si fuera fácil que tanta gente opinara de qué es lo que deberías hacer. En fin, por estos días el foco de Cepeda está puesto principalmente en ese partido ante Audax Italiano pactado para el domingo 7 de diciembre a las 18 horas en el estadio Monumental y contará con el arbitraje de Piero Maza.

Así va Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Colo Colo aún sueña con un milagro que le permita meterse a la Copa Sudamericana y así marcha en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025 que ya conquistó el sólido e histórico Coquimbo Unido.