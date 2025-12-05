Colo Colo ya se encuentra planificando lo que será la temporada 2026. La altísima chance de que esta sea sin copas internacionales hace que se haga más que necesaria una reingeniería completa en el plantel, sobre todo por el altísimo costo de este.

Por lo mismo el apostar por el talento de la casa será algo clave en el Cacique, esto para darle espacio por esos jugadores que han sido más bien marginados en estas últimas temporadas.

Uno de ellos es Alexander Oroz, atacante de 22 años (23 el próximo 15 de diciembre) que por las lesiones prácticamente no ha jugado nada desde su regreso al club en el 2022 tras un préstamo en Iquique un año antes.

Pese a esto, en el Cacique están viendo los caminos para renovar su contrato, que termina ahora en diciembre, de cara al complejo 2026 que se avecina.

Alexander Oroz cerca de renovar en Colo Colo

De acuerdo a información entregada por TNT Sports, el canterano está al margen de otros jugadores que termina contrato por estos días, sobre todo de quienes tiene una edad más avanzada.

“Lo de Alexander Oroz me dijeron que están conversando, que todavía no está definido, pero que está la intención de Colo Colo que pueda seguir”, detalló el periodista Daniel Arrieta de la mencionada cadena televisiva.

Sin embargo, también existen ciertas interrogantes por esta operación. “Lo que genera dudas es lo que pasó con el propio Oroz en las últimas temporadas donde ha tenido muchas lesiones. Eso inquieta y preocupa en Blanco y Negro sobre el jugador”, concluyó.

Cabe destacar que en este 2025 el delantero apenas jugó nueve compromisos, siendo seis por el torneo local y tres en Copa Chile, donde anotó tres goles y dio una asistencias en 363 minutos de acción.

Lamentablemente las lesiones han sido una constante en el Flecha desde que volvió al Cacique de su préstamo en Deportes Iquique. En septiembre del 2023 sufrió una rotura del ligamento cruzado, quedando marginado por varios meses, algo que se repitió en este 2025 por algunos desgarros que lo hicieron pasar incluso por el quirófano.