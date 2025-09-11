La temporada de Alexander Oroz en Colo Colo ha estado marcada por las lesiones. El delantero suma apenas nueve partidos en el año (con tres goles y una asistencia en ellos), siendo baja para Jorge Almirón en varios periodos de 2025 y ahora para Fernando Ortiz en su debut.

Es por eso que el jugador y el área médica del Cacique tomaron una decisión: que pase por el quirófano. Wilson Ferrada contó a Radio Cooperativa que el delantero tenía cuatro desgarros tendomusculares del músculo bíceps femoral de sus isquiotibiales.

Jorde Puigdellivol, médico del Barcelona, se encargó de la cirugía. Según pudo conocer RedGol, el traumatólogo estaba participando de un congreso en la Clínica Meds cuando le contaron sobre el problema de Alexander Oroz.

Sin tener licencia para atender en nuestro país, Puigdellivol llevó al delantero a Europa para su cirugía. Se trata del mismo profesional que trató a Ousmane Dembélé cuando hace unos años se rompió el tendón proximal del bíceps femoral de la pierna derecha.

Alexander Oroz fue operado por el español Jorde Puigdellivol

Alexander Oroz es operado en Colo Colo

Con esto, Alexander Oroz tendrá varias semanas de recuperación y se perderá el resto de la temporada de Colo Colo, que disputará su último partido oficial en diciembre con el término de la Liga de Primera.

En esta temporada, el delantero sumó apenas 363 minutos en seis partidos del torneo local y tres de la Copa Chile. El último duelo que jugó fue el empate de Colo Colo con Huachipato en el Monumental, donde disputó 13 minutos y asistió a Javier Correa para el 2-2. Justo después, se desgarró.