Colo Colo sigue entrenando para la Supercopa contra U. de Chile, pactada para este 14 de septiembre en el Santa Laura. Sin embargo, Fernando Ortiz ya tiene la primera baja para su debut: Óscar Opazo, quien tuvo que pasar por el quirófano ante una grave lesión.

El lateral fue diagnosticado con una meniscopatía interna en la rodilla derecha, según confirmaron desde Colo Colo este martes. “Se someterá a cirugía el miércoles 10 de septiembre”, informaron.

Y así sucedió. Torta Opazo apareció en redes sociales: “Quisiera agradecer a los que siempre están y mandaron sus buenas energías para que todo saliera bien. Enfocado al 1000% en la recuperación. A veces la vida te pone obstáculos y es ahí donde más fuertes tenemos que estar“.

El tiempo de recuperación para el defensor estará entre los 2 y 3 meses, por lo que estará alejado de las canchas hasta fin de año (el torneo nacional finaliza el 7 de diciembre) y perderá la gran oportunidad de mostrarse frente a Fernando Ortiz, llegando en desventaja para el 2026.

Óscar Opazo y Alexander Oroz son operados en Colo Colo

El caso de Óscar Opazo no es el único en Colo Colo. Además, Alexander Oroz también pasó por el quirófano debido a las complicadas lesiones que ha tenido en una irregular temporada. Con esto, será baja para el debut de Fernando Ortiz y varios otros partidos en el Cacique.

“En los últimos días, vino a entrenar con muletas. Lo que me dijeron es que Alexander Oroz se operó por un especialista europeo para combatir los constantes desgarros en el isquiotibial”, informó Daniel Arrieta en TNT Sports.