Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

El mensaje de Óscar Opazo tras su operación: “La vida te pone obstáculos”

Óscar Opazo tuvo que pasar por el quirófano debido a una grave lesión. Estará varias semanas fuera en Colo Colo.

Por Javiera García L.

Óscar Opazo fue operado en Colo Colo
© JORGE LOYOLA/PHOTOSPORTÓscar Opazo fue operado en Colo Colo

Colo Colo sigue entrenando para la Supercopa contra U. de Chile, pactada para este 14 de septiembre en el Santa Laura. Sin embargo, Fernando Ortiz ya tiene la primera baja para su debut: Óscar Opazo, quien tuvo que pasar por el quirófano ante una grave lesión.

El lateral fue diagnosticado con una meniscopatía interna en la rodilla derecha, según confirmaron desde Colo Colo este martes. “Se someterá a cirugía el miércoles 10 de septiembre”, informaron.

Y así sucedió. Torta Opazo apareció en redes sociales: “Quisiera agradecer a los que siempre están y mandaron sus buenas energías para que todo saliera bien. Enfocado al 1000% en la recuperación. A veces la vida te pone obstáculos y es ahí donde más fuertes tenemos que estar“.

El tiempo de recuperación para el defensor estará entre los 2 y 3 meses, por lo que estará alejado de las canchas hasta fin de año (el torneo nacional finaliza el 7 de diciembre) y perderá la gran oportunidad de mostrarse frente a Fernando Ortiz, llegando en desventaja para el 2026.

“Tiene claro…”: plantel de Colo Colo saca la voz por las duras prácticas con Fernando Ortiz

ver también

“Tiene claro…”: plantel de Colo Colo saca la voz por las duras prácticas con Fernando Ortiz

Óscar Opazo y Alexander Oroz son operados en Colo Colo

El caso de Óscar Opazo no es el único en Colo Colo. Además, Alexander Oroz también pasó por el quirófano debido a las complicadas lesiones que ha tenido en una irregular temporada. Con esto, será baja para el debut de Fernando Ortiz y varios otros partidos en el Cacique.

Publicidad

En los últimos días, vino a entrenar con muletas. Lo que me dijeron es que Alexander Oroz se operó por un especialista europeo para combatir los constantes desgarros en el isquiotibial”, informó Daniel Arrieta en TNT Sports.

Lee también
Cargan contra jugadores de Independiente con el ejemplo del Chelo Díaz
Copa Sudamericana

Cargan contra jugadores de Independiente con el ejemplo del Chelo Díaz

Luka Tudor se la juega por el gran líder de la Roja del futuro
Selección Chilena

Luka Tudor se la juega por el gran líder de la Roja del futuro

Sorprendente frase de Mbappé: "Ojalá tener un hijo que odie el fútbol"
Internacional

Sorprendente frase de Mbappé: "Ojalá tener un hijo que odie el fútbol"

Los dos delanteros que Johnny postula para que vuelva el gol en la Roja
Selección Chilena

Los dos delanteros que Johnny postula para que vuelva el gol en la Roja

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo