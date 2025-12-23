El mercado de fichajes en Colo Colo tendrá una tarea ardua, aunque por ahora sólo ha confirmado a un jugador como refuerzo. Se trata del lateral derecho Matías Fernández Cordero, quien terminó su contrato con Independiente del Valle en Ecuador y ya fue oficializado en Pedrero.

La llegada del jugador surgido en Santiago Wanderers se da por las salidas que tuvo el Cacique en aquella zona: tanto Mauricio Isla como Óscar Opazo terminaron sus contratos y no fueron renovados. En ese contexto, la directiva de Blanco y Negro eligió prescindir de Francisco Salinas.

Y será Jeyson Rojas quien compita por el puesto con Fernández Cordero, quien también tuvo un paso por Unión La Calera. Pero la búsqueda de nuevos jugadores también incluye a la defensa central, donde salieron Emiliano Amor y el zurdo Sebastián Vegas, quien concluyó su préstamo y debe volver a Monterrey.

Sebastián Vegas sólo duró un año en Colo Colo, donde tuvo un rendimiento de más a menos. (Andres Pina/Photosport).

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, ya explicó el procedimiento: será una sola incrustación para la zaga, a menos que Alan Saldivia también salga del Monumental. En ese caso, llegarán dos jugadores a apuntalar uno de los puntos más débiles de los albos en 2025.

En ese contexto, el nombre del paraguayo Junior Barreto ya ronda las oficinas de Pedrero. Y con unas condiciones que podrían venirle bien al alicaído bolsillo de ByN, que ajustó mucho su cinturón en el presupuesto para el año entrante. Una cifra en la que el zaguero de Olimpia parece entrar sin problemas.

Junior Barreto en acción por Olimpia ante Fluminense de Brasil. (Buda Mendes/Getty Images).

Así lo describió el periodista Rodrigo Gómez, quien cubre el devenir albo para Cooperativa Deportes. “Según lo que he podido averiguar son buenas condiciones económicas. $300 mil dólares toda la operación“, expuso el citado comunicador.

Colo Colo tiene a la mano un refuerzo ‘económico’ en el mercado de fichajes

Así las cosas, parece que Colo Colo tiene a su alcance a este refuerzo paraguayo para seguir activado en el mercado de fichajes. Y más encima, tiene la venia del zaguero central, quien ya se mostró totalmente abierto a fichar por el Cacique. Sabe de la trascendencia del club.

“Estaré contento si se da lo de Colo Colo, todos sabemos que es el club más grande de Chile”, dijo Junior Barreto en una entrevista que le concedió a ADN Deportes. El espigado marcador termina su contrato con el Decano paraguayo en diciembre de 2026.

Fernando Ortiz sabe que es una necesidad imperiosa reforzar la zaga central. (Felipe Zanca/Photosport).

Pero eso no parece ser muy relevante en esta negociación. Aunque en su momento, Olimpia desembolsó casi 800 mil dólares para quedarse con Barreto, quien arribó desde General Caballero. Vale decir, percibiría menos de la mitad en caso de que se concrete su llegada a Pedrero. El tiempo dirá, como casi siempre…

Así quedó Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Colo Colo cerró su participación en la Liga de Primera 2025 con dos derrotas consecutivas y eso lo dejó fuera de puestos clasificatorios a torneos internacionales del año entrante.