A esperar: cuándo sería el debut de Fernando Gago en U. de Chile

Los hinchas de U. de Chile pueden respirar con más tranquilidad. Este miércoles 18 de marzo, la dirigencia de Azul Azul decidió que Fernando Gago sea el próximo entrenador de los azules y suceda a Paqui Meneghini.

El ex DT de Racing y Boca Juniors le ganó la pulseada a nombres como Martín Lasarte, Eduardo Berizzo y hasta Jorge Fossati, quien había confirmado el inicio de diálogos con la gerencia deportiva de Manuel Mayo.

En Cooperativa Deportes contaron más detalles sobre la planificación deportiva para la llegada de Fernando Gago. Por ahora, Jhon Valladares sigue a cargo del equipo y dirigirá no solo este sábado 21 de marzo en el debut en la Copa de la Liga, sino también en la segunda fecha de dicha competencia.

Se espera que Fernando Gago llegue la próxima semana al Centro Deportivo Azul | Getty Images

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Cuándo sería el debut de Fernando Gago en la banca de U. de Chile

En U. de Chile esperan que Fernando Gago empiece a trabajar a más tardar la próxima semana. Jhon Valladares dirigirá este sábado 21 contra Deportes La Serena y el martes 24 contra Unión La Calera.

El debut del DT argentino en la banca azul podría ser para la tercera fecha de la Copa de la Liga (el martes 31 contra Audax Italiano) o para el regreso de la Liga de Primera (el primer fin de semana de abril contra La Serena).

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Será la primera experiencia en Chile para quien, como entrenador, ha pasado por el fútbol argentino (Aldosivi, Racing y Boca Juniors), y el mexicano (Guadalajara y Necaxa).