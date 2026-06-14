Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mundial 2026

Tabla: Costa de Marfil mira desde arriba junto a la arrolladora Alemania

En el Grupo E del Mundial 2026, dos equipos tienen victorias en sus respectivos partidos. Eso sí, Alemania tiene una diferencia abrumadora.

Por Jose Arias

Sigue a Redgol en Google!
Costa de Marfil triunfó sobre el final.
© Getty ImagesCosta de Marfil triunfó sobre el final.

Tras la tremenda goleada de Alemania a Curazao, se enfrentaron Costa de Marfil y Ecuador, para cerrar la primera jornada del Grupo E del Mundial 2026. El duelo, jugado en Filadelfia, no se destrabó sino hasta el final y el marcador pasó la mayor parte del tiempo con dos bocas grandes bostezando.

Ecuador tuvo las más importantes en el inicio del partido. No obstante, en la segunda parte las cosas se revirtieron y los africanos tuvieron las más cercanas. En un partido áspero, pero de pocas tarjetas, los de la mitad del mundo y los Elefantes parecían firmar el empate.

Pero, la defensa se durmió sobre el final. Una verdadera pesadilla para Ecuador, que perdió un duelo en el que dos veces la pelota le negó las redes pegando en los postes. Ahora, ante Curazao, se tiene que ganar.

Todo lo que debes saber sobre Costa de Marfil en el Mundial 2026: nómina, rivales, figura, esquema táctico y más

ver también

Todo lo que debes saber sobre Costa de Marfil en el Mundial 2026: nómina, rivales, figura, esquema táctico y más

Tabla tras el triunfo de Costa de Marfil ante Ecuador

La tabla lleva sólo un partido jugado. Costa de Marfil derrotó a Ecuador y Alemania vapuleó a Curazao. Esto quiere decir que son dos los líderes del Grupo E, que, pese a ello, tienen una diferencia abismal.

Resulta que Alemania tiene +6 de diferencia de goles, mientras que los marfileños firmaron un triunfo por la mínima, gracias al gol de Amad Diallo (90′). Lo mismo pasa con los perdedores, porque mientras Ecuador tiene -1 de diferencia, Curazao se complica.

El gol de Diallo | Getty Images

El gol de Diallo | Getty Images

La próxima fecha grupal, Costa de Marfil tendrá su partido más difícil de la primera fase. Será ante Alemania, en Toronto. Mientras tanto, en Kansas City, Ecuador se medirá ante Curazao.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones del Grupo E del Mundial 2026?

Minuto a minuto: el Ecuador de Becaccece y disputado debut contra Costa de Marfil

ver también

Minuto a minuto: el Ecuador de Becaccece y disputado debut contra Costa de Marfil

Lee también
Guía completa de Ecuador: rivales, nómina, cómo juegan y más
Mundial 2026

Guía completa de Ecuador: rivales, nómina, cómo juegan y más

La polémica que acerca a Carabalí al Mundial: "Si no llegan será por..."
Mundial 2026

La polémica que acerca a Carabalí al Mundial: "Si no llegan será por..."

¿Qué canal que transmite Chile vs. Ecuador en Copa América Femenina?
Selección Chilena

¿Qué canal que transmite Chile vs. Ecuador en Copa América Femenina?

¿Dónde ver EN VIVO Chile vs. Ecuador en la Copa América Femenina?
Selección Chilena

¿Dónde ver EN VIVO Chile vs. Ecuador en la Copa América Femenina?

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo