En el Grupo E del Mundial 2026, dos equipos tienen victorias en sus respectivos partidos. Eso sí, Alemania tiene una diferencia abrumadora.

Tras la tremenda goleada de Alemania a Curazao, se enfrentaron Costa de Marfil y Ecuador, para cerrar la primera jornada del Grupo E del Mundial 2026. El duelo, jugado en Filadelfia, no se destrabó sino hasta el final y el marcador pasó la mayor parte del tiempo con dos bocas grandes bostezando.

Ecuador tuvo las más importantes en el inicio del partido. No obstante, en la segunda parte las cosas se revirtieron y los africanos tuvieron las más cercanas. En un partido áspero, pero de pocas tarjetas, los de la mitad del mundo y los Elefantes parecían firmar el empate.

Pero, la defensa se durmió sobre el final. Una verdadera pesadilla para Ecuador, que perdió un duelo en el que dos veces la pelota le negó las redes pegando en los postes. Ahora, ante Curazao, se tiene que ganar.

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Tabla tras el triunfo de Costa de Marfil ante Ecuador

La tabla lleva sólo un partido jugado. Costa de Marfil derrotó a Ecuador y Alemania vapuleó a Curazao. Esto quiere decir que son dos los líderes del Grupo E, que, pese a ello, tienen una diferencia abismal.

Resulta que Alemania tiene +6 de diferencia de goles, mientras que los marfileños firmaron un triunfo por la mínima, gracias al gol de Amad Diallo (90′). Lo mismo pasa con los perdedores, porque mientras Ecuador tiene -1 de diferencia, Curazao se complica.

El gol de Diallo | Getty Images

La próxima fecha grupal, Costa de Marfil tendrá su partido más difícil de la primera fase. Será ante Alemania, en Toronto. Mientras tanto, en Kansas City, Ecuador se medirá ante Curazao.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones del Grupo E del Mundial 2026?