Una polémica situación se vivió al final del encuentro, donde cargan los dardos en contra del árbitro italiano.

Una jugada dejó sorprendidos a los hinchas que miraron el empate de la selección de Uruguay por un marcador de 1-1 ante la selección de Arabia Saudita, por el Mundial 2026.

Esto, porque los últimos segundos los dirigidos por el técnico Marcelo Bielsa se fueron con todo arriba, arrinconando en su área a los árabes que veían pasar los segundos.

Se dieron 7 minutos de descuentos, pero cuando el reloj marcó el final, el árbitro Maurizio Mariani dejó jugar un córner para los uruguayos, que cuando Arabia despejó y venía la contra en solitario de un delantero, decidió terminar el partido.

Arabia Saudita sorprendió a Uruguay en el estreno del Mundial 2026. (Photo by Molly Darlington/Getty Images)

El árbitro cortó una polémica contra

Una particular jugada se vivió en el final del empate de Uruguay contra Arabia Saudita, donde el árbitro italiano Mariani cortó una última contra, pese a que ya había dejado jugar a los charrúas una última jugada con el tiempo cumplido.

Una situación que llamó la atención, porque Arabia Saudita logró recuperar el balón y salir en forma veloz en una contra, pero en ese momento el juez decidió cerrar el compromiso.

Si bien hubo de inmediatos reclamos por cortar una contra, con sólo el arquero por delante, el árbitro decidió cortar la polémica y simplemente dar todo por finalizado.

Mira la jugada: