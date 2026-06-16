A Marcelo Bielsa le preguntaron por qué sale mirando hacia abajo en una foto oficial de Uruguay para el Mundial 2026.

Uruguay luchó hasta el final, pero solo se quedó con un empate en su debut contra Arabia Saudita en el Mundial 2026. En conferencia de prensa, Marcelo Bielsa fue duro sobre el desempeño del equipo.

“Fue un rival que debimos superar y concedimos minutos en el primer tiempo que no indican que hayamos hecho las cosas bien. Este partido teníamos que ganarlo“, afirmó el seleccionador.

Pero el juego no fue el único tema que se abordó en la rueda de prensa. Un periodista le consultó al rosarino sobre la foto oficial que la FIFA tomó del plantel, donde apareció mirando hacia abajo.

“No tengo que dar ninguna explicación. Me sacaron la foto como me la sacaron, no soy un modelo, estaba enfrentando a las cámaras y esa fue la foto que obtuvieron de mí. No tengo ninguna respuesta”, respondió.

Marcelo Bielsa aparece mirando hacia abajo en contenido promocional de la FIFA | Captura

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“Ningún fundamento”: La molestia de Marcelo Bielsa en el Mundial 2026

“También debería explicar por qué no miro a los interlocutores, pero no son explicaciones que deba dar“, complementó, molesto, Marcelo Bielsa.

“Creo que tiene un límite lo que hay que explicar, si usa lentes por qué, si mira a los ojos para arriba o para abajo… ¿Tantas cosas hay que explicar?“, sumó.

“Hay explicaciones que se buscan a situaciones que no necesitan ser explicadas. No hay nada de malo en usar lentes o en mirar directo o mirar abajo, no es una obligación de actuar como modelo para respetar pretensiones que no tienen ningún fundamento“, decretó.