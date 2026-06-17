El astro argentino, que marcó tres goles ante Argelia, señaló que están viendo la serie del español en medio de la concentración.

Un debut de ensueño tuvo el eterno Lionel Messi en el Mundial 2026, porque los años ni se le notan y marcó un triplete en la victoria de Argentina por 3-0 ante Argelia.

La Pulga demostró que está vigente pese a jugar en la débil MLS y, hasta ahora, es la gran estrella de la Copa del Mundo, situándose en lo más alto de la tabla goleadora histórica de los certámenes planetarios junto a Miroslav Klose.

Messi prácticamente le dio la clasificación a la Albiceleste a la fase de los 16° de final y ahora se concentra para los partidos ante Austria y Jordania, para así definir los lugares del grupo.

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Lionel Messi cuenta que se inspira en Rafa Nadal para ser competitivo

Tras la goleada y el triplete, Lionel Messi habló con la prensa en Kansas City, donde recordó a otro grande del deporte mundial, puesto que contó que se inspira en el español Rafael Nadal para dar lo mejor en cada partido.

“A mí me gusta jugar al fútbol, es mi pasión de chiquito y cuando estoy bien doy el máximo”, dijo en primera instancia tras el partido.

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“Estamos mirando ahora la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho. Somos muy parecidos en ese sentido, que siempre quiero dar el máximo, que siempre me quiero sentir bien y disfruto de esa manera”, remató.

El próximo partido de Argentina será el lunes 22 de junio ante Austria, desde las 13:00 horas de Chile, donde quiere cerrar su clasificación a la fase de eliminación directa del Mundial 2026.

En síntesis

Lionel Messi anotó un triplete en la victoria de Argentina 3-0 ante Argelia.

anotó un en la victoria de Argentina 3-0 ante Argelia. El delantero alcanzó a Miroslav Klose como máximo goleador histórico de los mundiales.

como máximo goleador histórico de los mundiales. Argentina enfrentará a Austria el lunes 22 de junio por el Mundial 2026.