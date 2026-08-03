A continuación la agenda de partidos para esta jornada.
UEFA CHAMPIONS LEAGUE CLASIFICATORIO
- 11:00 – FC Ararat-Armenia vs NK Celje
- 11:00 – Mjällby AIF vs Slovan Bratislava
- 12:30 – Hapoel Beer Sheva vs Estrella Roja Belgrado
- 12:30 – Levski Sofia vs Kairat Almaty
- 13:00 – Sparta Praga vs Olympique Lyon
- 13:00 – Olympiacos vs N.E.C. Nijmegen
- 13:00 – Union St. Gilloise vs Bodo Glimt
- 13:00 – Dinamo Zagreb vs Kauno Zalgiris
UEFA EUROPA LEAGUE CLASIFICATORIO
- 14:00 – Larne FC vs FC Iberia 1999
- 14:00 – Shamrock vs KF Egnatia
UEFA CONFERENCE LEAGUE
- 11:00 – Auda vs Dinamo City
PARTIDOS AMISTOSOS
- 06:00 – Jeju SK vs Bayern Munich
- 07:30 – BG Pathum United vs Aston Villa
- 12:00 – Al Nassr FC Riyadh vs UD Almería
LEAGUES CUP
- 18:45 – FC Cincinnati vs Pachuca
- 18:45 – Columbus Crew vs Atlas
- 19:00 – Charlotte FC vs Pumas
- 19:30 – Minnesota United vs Juarez
- 21:00 – U.A.N.L. – Tigres vs Real Salt Lake
- 21:30 – Vancouver Whitecaps vs Atlante
COPA DE BRASIL
- 17:30 – Juventude vs Atlético Mineiro
- 19:30 – Remo vs Santos
Neymar estará en la Copa Brasil con Santos