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Agenda Redgol

Partidos hoy: la agenda de los partidos del martes 4 de agosto

La Agenda de partidos para este martes 4 de agosto: Champions League, Europa League, amistosos internacionales y Copa Brasil.

Por Felipe Escobillana

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Santos jugará en la Copa Brasil
© Getty ImagesSantos jugará en la Copa Brasil

A continuación la agenda de partidos para esta jornada.

UEFA CHAMPIONS LEAGUE CLASIFICATORIO

  • 11:00 – FC Ararat-Armenia vs NK Celje
  • 11:00 – Mjällby AIF vs Slovan Bratislava
  • 12:30 – Hapoel Beer Sheva vs Estrella Roja Belgrado
  • 12:30 – Levski Sofia vs Kairat Almaty
  • 13:00 – Sparta Praga vs Olympique Lyon
  • 13:00 – Olympiacos vs N.E.C. Nijmegen
  • 13:00 – Union St. Gilloise vs Bodo Glimt
  • 13:00 – Dinamo Zagreb vs Kauno Zalgiris

UEFA EUROPA LEAGUE CLASIFICATORIO

  • 14:00 – Larne FC vs FC Iberia 1999
  • 14:00 – Shamrock vs KF Egnatia

UEFA CONFERENCE LEAGUE

  • 11:00 – Auda vs Dinamo City

PARTIDOS AMISTOSOS

  • 06:00 – Jeju SK vs Bayern Munich
  • 07:30 – BG Pathum United vs Aston Villa
  • 12:00 – Al Nassr FC Riyadh vs UD Almería

LEAGUES CUP

  • 18:45 – FC Cincinnati vs Pachuca
  • 18:45 – Columbus Crew vs Atlas
  • 19:00 – Charlotte FC vs Pumas
  • 19:30 – Minnesota United vs Juarez
  • 21:00 – U.A.N.L. – Tigres vs Real Salt Lake
  • 21:30 – Vancouver Whitecaps vs Atlante

COPA DE BRASIL

  • 17:30 – Juventude vs Atlético Mineiro
  • 19:30 – Remo vs Santos
Neymar estará en la Copa Brasil con Santos

Neymar estará en la Copa Brasil con Santos

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