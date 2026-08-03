El casildense Jorge Sampaoli logró su primer triunfo en el torneo de Clausura y Talleres sale del fondo de la tabla.

Jorge Sampaoli vuelve a sonreír en Argentina. El casildense logró su primer triunfo al mando de Talleres y lo hizo con una goleada contundente ante Platense, elenco que será rival de Coquimbo Unido en Copa Libertadores.

El cuadro de don Sampa arrastraba dos derrotas al hilo y ya empezaba tambalear en su puesto. Sin embargo, este lunes volvió a los abrazos con una contundente goleada por 4-0.

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Sampaoli repitió su esquema 4-3-3 y marcó diferencias. Primero fue Rick que abrió el marcador al 43’. Luego en el inicio del complemento el brasileño anotó el 2-0 en el 47’. El festín siguió con los tantos de Valentín Depietri en el 69’ y la manito la cerró Franco Cristaldo en el 77’. Bruno Barti ingresó en el 79’ para ponerle la estampa al triunfo.

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Un triunfo que golpea fuertemente al “calamar” que repitió su esquema de 4-5-1 en el Estadio Ciudad De Vicente López. Sin embargo, el planteamiento del DT Walter Zunino no trajo los frutos esperados.

En la defensa se mostraron endebles los centrales Ignacio Vásquez y Víctor Cuesta, mientras que en el ataque Guido Mainero ni Franco Zapiola lograron marcar diferencias. Lo que se registró en una de las presentaciones más pobres del equipo trasandino.

¿Cuándo juega Coquimbo vs Platense por Copa Libertadores?

Para peor, ya arrastran tres fechas sin saber de victorias y son colistas en el grupo A del torneo de Clausura. El próximo 8 de agosto Platense vuelve a jugar ante Independiente, lo que será su último apronte antes de la Copa Libertadores.

El “Calamar” disputará los octavos de final ante Coquimbo Unido y el duelo de ida será en Buenos Aires el 12 de agosto. Tras ello, el 19 del mismo mes se disputará la revancha en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Ambos partidos serán a las 18:00 horas de Chile.