El “experto en ascensos” le da el visto bueno al VAR en la Primera B: “Es el campeonato más entretenido”

Luis Marcoleta habló con Redgol y recalcó que la llegada de la revisión de jugadas será beneficiosa para el ascenso.

La Primera B enfrenta un cambio radical para la recta final de temporada. Desde la próxima fecha 19 se anuncia el ingreso del VAR para mejorar los cobros arbitrales en todos los partidos.

Este refuerzo para los referí nacionales, también permitirá su aparición para la definición del campeón, la Liguilla y el descenso.

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Un fichaje que fue aprobado de inmediato por el “experto en ascensos”. Es que para Luis Marcoleta no ha sido fácil la tarea en Deportes Antofagasta.

Incluso confesó en conversación con Redgol que pese a los triunfos, sigue siendo uno de los más afectados por las decisiones arbitrales.

“Esperemos que la llegada del VAR beneficie el campeonato, y que sea más justo. Ojalá que se utilice de la mejor forma”, recalcó Marcelota que fue uno de los primeros en pedir está nueva tecnología.

“El 80% de los cobros no han sido justos con nosotros. Ese porcentaje debería bajar y ahora ser más equilibrados”, complementó a RG el adiestrador sobre la Liga de Ascenso Caixun.

La Primera B se beneficia con el VAR

Este lunes 3 de agosto se disputará el último partido sin VAR en la Liga de Ascenso Caixun. Este encuentro será entre Deportes Temuco y Copiapó.

Tras ello, en la fecha 19 empieza a regir la revisión de jugadas. Lo que debutará en el encuentro entre Unión Española y Antofagasta el 7 de agosto. Por lo mismo, Luis Marcoleta recalcó que ahora la categoría tendrá un nuevo condimento.

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Incluso será mucho mejor que la Liga de Primera donde Colo Colo marcha primero y a más de 10 puntos de sus escoltas.

“Ameritaba el VAR en la Primera B. En la Liga de Primera todos saben que Colo Colo va puntero. Acá no. Hoy en día es el campeonato más entretenido y que la gente más ve”, sentenció el experimentado entrenador.

Antofagasta sueña con el ascenso: Cómo va la tabla de la Primera B

Deportes Antofagasta sigue en racha luego de superar a Unión San Felipe por 5-1 en la fecha 18 de la Primera B. Ahora los “Pumas” son séptimos con 26 unidades. Por lo que están a la caza de la parte alta de la Liguilla y del puntero Cobreloa, que tiene 33 y que enfrentarán en septiembre.